No se levantaron de la mesa

Finalmente la sexta ronda de negociaciones del TLC en Canadá fue positiva, y la séptima en febrero próximo en México tiene mayores expectativas de éxito. ¿Por qué?

Porque hay avances importantes en telecomunicaciones, comercio digital, medidas fitosanitarias, tecnología de la información, productos químicos y farmacéuticos, obstáculos técnicos al comercio y otros. Además, hay un elemento político que deberá jugar a favor de la negociación en México.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha sabido trabajar con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, lo que evidentemente no logró la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Chrystia Freeland.

Lighthizer se fue a la yugular de Freeland sobre las propuestas canadienses en propiedad intelectual dentro del contenido de origen automotriz y de reserva al derecho de priorizar otros tratados comerciales sobre el TLC; hay una mala relación. Con México la posición de EU fue cuidadosa, fue inusual, lo que obliga a Guajardo a trabajar con finura la siguiente etapa de negociaciones para que aquí no truenen cuetes.

Tiene que fijar posiciones muy claras y finas, como la intervención que tuvo para que Japón y Canadá no se enfrentaran con el relanzamiento del Acuerdo Transpacífico (TPP) en Vietnam.

Es importante remarcar que en una negociación cada quien tiene sus cartas, y EU ya dejó en claro que los temas delicados los reservará hasta el final. Lo importante es que ninguno de los tres países se ha levantado de la mesa, como se dijo que pasaría en Canadá.

Claro, hay posiciones menos alegres sobre las negociaciones. Los analistas de JP Morgan Gabriel Lozano y Steven Palacio afirman de entrada que las conversaciones de Montreal “no alcanzaron las expectativas, ya que se lograron avances marginales”, y que es poco probable que finalicen en el corto plazo. “Puede prolongarse hasta 2019”.

