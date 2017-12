Atípico fin de año financiero

Las vacaciones de fin de año en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México no serán para todos. Habrá que revisar los escenarios de riesgo para la economía mexicana ante la entrada en vigor en 2018 de la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump.

Los equipos de José Antonio González Anaya en Hacienda y de Alejandro Díaz de León en Banxico ya dialogan entre ellos y con los sectores productivos; 2018 comenzará con definiciones de políticas públicas adicionales a las conocidas.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya tuvo acercamientos iniciales sobre el tema con González Anaya y la próxima semana tendrá más reuniones. Se busca mantener sólidos los fundamentos de la economía nacional y determinar si es necesario otorgar estímulos especiales.

El mercado financiero está muy especulativo y sobre todo negativo en el cambiario. Ayer se depreció 0.86 por ciento el tipo de cambio Fix, el de Banco de México, que llegó a 19.3962 pesos por dólar y presionado hacia un mayor nivel.

Los analistas del Grupo Financiero Banorte Ixe destacaron que “la tendencia de la moneda desde las últimas decisiones de política monetaria, y la reciente aprobación del plan fiscal en EU, ha reflejado continuas depreciaciones acumuladas de más del 10 por ciento respecto a los niveles observados en la cotización spot en julio de este año”.

Afirman que la reforma fiscal en EU no provocará “salida de capitales de carácter financiero” porque no existe ninguna discrepancia fiscal entre tasas impositivas de México y otros países, incluyendo EU con un ISR de 21 por ciento. “Muchos tipos de fondos (como los de pensiones) y de activos se encuentran exentos de retención o pago de ISR y los que no enfrentan una tasa de retención entre 4.9 y 15 por ciento”.

Estiman que no se provocará una reubicación física de las empresas en el corto plazo, que sí se podrían generar menos ingresos fiscales para la SHCP y que en el mediano plazo podrían disminuir los incentivos para invertir en México. “Probablemente la siguiente administración tendría que llevar a cabo una reforma fiscal”.

La próxima semana será atípica para un fin de año, y especulativa.

