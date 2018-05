Arca, los combustibles y ciberataques

Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina con presencia en Estados Unidos. En 2017 sus ventas netas consolidadas alcanzaron 100 mil 419 millones de pesos y para este año prevé invertir 12 mil millones.

Manuel L. Barragán Morales, presidente del Consejo de Administración y Francisco Garza Egloff, director general, analizan también dos factores que pueden afectar las operaciones del corporativo y las utilidades.

El primero se refiere a los costos de la energía y el combustible que han aumentado en las semanas y años. El costo que “no podamos trasladar al precio de nuestros productos tendría un efecto negativo y adverso”.

El precio del petróleo Brent cerró el viernes a 78.6 dólares el barril, un aumento de 26.1 por ciento en un año; en EU el precio promedio del litro de gasolina al 14 de mayo fue de 0.83 dólares contra 0.74 dólares del 26 de febrero.

El segundo elemento se refiere a los ataques cibernéticos. Hay que recordar que el sistema financiero mexicano fue objeto de este tipo de intrusiones con un daño estimado en 300 millones de pesos, como informó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien da seguimiento especial en estos días al tipo de cambio para mantener operaciones estables en el mercado.

Arca Continental y sus proveedores dependen de diversos sistemas para realizar sus operaciones que requieren actualizaciones o modificaciones por diversas razones, como cambios tecnológicos. Éstos pueden ser vulnerables a daño o interrupción por “eventos catastróficos, falta de suministro eléctrico, virus, intrusiones, accesos no autorizados y ataques cibernéticos. No obstante que tomamos medidas de seguridad para proteger la integridad de nuestros sistemas e información electrónica, estas medidas de seguridad pueden no ser adecuadas. Cualquier interrupción importante en la operación de nuestros sistemas puede afectarnos adversamente”.

Por cierto, en 2018 invertirá en México casi 3 mil 500 millones de pesos, cifra similar a la de EU.

Cuarto de junto

A la hora de entregar este texto no había comenzado el segundo debate entre candidatos presidenciales con el tema económico. Habrá tiempo para comentar, pero hay que recordar que en Francia, Costa Rica y EU las elecciones se definieron en el último tramo; México no será la excepción para decidir entre estabilidad y confianza o temores… Felicidades a los cuatro alumnos del Cecytev de Vega de Alatorre, Veracruz como campeones en la V Edición de Young Business Talents.

jesus.rangel@milenio.com