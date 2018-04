Anaya gana aplausómetro en Citibanamex

El candidato Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, es el que más convenció y aplausos recibió el viernes durante su participación en la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos 2018 de Citibanamex. En segundo lugar quedó Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, y en tercero José Antonio Meade, de Todos por México.

Anaya fue preciso en su análisis y propuestas; transmitió fuerza y seguridad. López Obrador repitió su discurso; fue sutil, no amenazó con soltar al tigre y causó risas cuando dijo que en México hay un “estado chueco” y no un “estado de derecho”. Se siente ganador. A Meade lo vieron como si fuera aún secretario y no como candidato presidencial, aunque dijo que durante toda su carrera se ha deslindado de los partidos políticos y combatido la corrupción.

Sintetizo el diálogo que sostuve con varios de los empresarios e inversionistas institucionales asistentes a esa reunión del viernes que llegaron a CdMx de varias partes del país y del extranjero. Ninguno vio a Roberto Hernández, señalado por López Obrador como integrante de la mafia del poder, durante la presentación del candidato amoroso, y algunos me recordaron que así es él, no es aguafiestas y sí muy prudente.

Anaya destacó por qué va a cambiar al país al comparar Corea del Sur con Corea del Norte. El primer país es potencia económica mundial y está entre los principales en innovación y tecnología, mientras que el segundo tiene una sociedad sin internet y con hambre.

AMLO explicó que está contra la construcción del nuevo aeropuerto por el uso de miles de millones de pesos del erario, y comentó que no objetaría nada si los empresarios lo construyen con sus propios recursos.

No obstante insistió: “Ahí donde lo están construyendo se va a hundir”.

También expuso que aumentará la inversión pública con capital semilla para impulsar la creación de oportunidades y reducir la migración.

Meade planteó su escenario económico y destacó que lo que está en juego en la elección presidencial es la confianza. Por eso pidió analizar los perfiles de los candidatos y contrastar propuestas.

Se presentó el informe especial “La paradoja de abril”, de Sergio Luna, analista de Estudios Económicos y Sociales de Citibanamex, donde se prevé menor crecimiento, más inflación y más encarecimiento del dólar si gana AMLO y aumento en las tasas de interés. El análisis causó mucha preocupación.

En la mesa política, el especialista Carlos Tello dijo que frente a la elección se pasará del voto miedo al voto de la esperanza.

jesus.rangel@milenio.com