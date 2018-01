Gasolinazos vs inseguridad

El 1 de julio de este año sabremos qué pesó más en la decisión de los poblanos, al emitir su voto en las urnas.

El proceso electoral se puso calientito en Puebla, en la definición de los perfiles a la gubernatura de Puebla.

El PAN hizo oficial que Martha Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, será su candidata.

En Morena sabemos desde hace unos meses se escogió al senador Miguel Barbosa.

Antes del viernes, el PRI postulará a su candidato. Hasta hoy se ha difundido que José Antonio Meade propuso a Jorge Estefan Chidiac, pero el líder estatal dice que no. Si no es él, el plan B es Enrique Doger, pero hay quienes están pidiendo al CEN que no lo sea.

Los dos meses previos al día de la jornada electoral conoceremos las propuestas de los tres principales abanderados a la gubernatura.

También habrá el típico reparto de regalos: tinacos, sombrillas, electrodomésticos, pantallas, tarjetas de centros comerciales, distribución de despensas y compra de votos.

En redes sociales veremos una intensa campaña de promesas y acusaciones.

Los panistas, perredistas y demás integrantes de la mega coalición usarán una vez más a Mario Marín para descalificar a los priistas.

Los priistas acusarán a los panistas de mega endeudar el estado en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Los morenistas se lanzarán contra priistas y panistas, por ser igual de corruptos y tranzas.

Todos estos factores influirán en la decisión de los poblanos, cuando salgan a votar.

Hay dos factores que sin duda pesarán más.

Los gasolinazos con el gobierno federal del PRI han provocado un hartazgo generalizado, las alzas en los precios de los combustibles impacta de forma negativa en los hogares.

No nos vayamos muy lejos, en los últimos días de diciembre de 2017, el litro de gasolina Magna costaba alrededor de 15.90 pesos en Puebla, hoy podemos encontrarla hasta en 16.78 pesos. La Premium valía alrededor de 17.80 pesos y hoy supera los 18.40 pesos.

¿La inseguridad dónde queda? Es un tema muy sensible que se disparó en los últimos siete años en gobiernos locales del PAN. Hoy, en la entidad, ya sea en la ciudad capital o en cualquier municipio de la Mixteca o Sierra Norte, los delincuentes matan por robar.

En mayo de 2017, un bebé de 2 años fue asesinado a tiros por delincuentes, en un robo en la autopista México-Puebla, tramo San Martín Texmelucan. En enero de 2018, un niño de siete años falleció junto con su padre, en un atraco cuando se dirigían a vender discos.

¿Voto de castigo contra quién? ¿Contra el PAN o el PRI? Morena no está exento de mala imagen, de este partido hablaremos en una próxima entrega.

