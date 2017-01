“Huachicoleros” aumentaron el precio de la gasolina

Cientos de miles de pesos mueven todos los días los "huachicoleros" en la central de abasto de Huixcolotla.

La venta de gasolina robada ahora deja más ganancias que comercializar jitomates, cebollas y productos de la canasta básica.

La gasolina es un producto de urgente necesidad, todo se mueve con el combustible.

Este reportero hizo un recorrido el pasado 29 de diciembre por esa central de abasto, una hora antes de que las autoridades estatales y municipales inauguraran obras en ese municipio.

Entre los pasillos de las naves de la central de abasto, con una camioneta oficial, personal del ayuntamiento de San Salvador Huixcolotla perifoneaba para hacer la invitación, que a las 15:00 horas habría un evento de los gobernantes.

Los "huachicoleros" ni se inmutaron, ellos siguieron con sus mangueras en mano, ofreciendo gasolina a 180 pesos el galón o a 9 pesos el litro de Magna o Premium.

Quienes son nuevos en la compra de gasolina ilegal no preguntan sobre la calidad del combustible.

Los que ya saben que esta gasolina no tiene el proceso completo para el uso de los vehículos, pide que se use una coladera para que los residuos no dañen el motor.

Uno de los comerciantes de este producto ilegal explicó que el precio del combustible subió dos pesos hace dos semanas, debido a que los policías estatales aumentaron las tarifas (los "moches") para que los dejen trabajar.

La gasolina estaba a siete pesos el litro, pero ahora está a nueve pesos. Y con el incremento en las gasolineras no tienen programado aumentar sus precios.

Los "huachicoleros" tienen sus reglas, una es no vender fuera de la central de abasto, porque la multa de los policías estatales es de 50 mil pesos si son capturados en la calle, sanción por la cual no reciben un comprobante de pago.

Este dinero no se va a la Secretaría de Finanzas, se queda a los uniformados, para que no entreguen a los detenidos al ministerio público.

Otro de ellos explicó que las ganancias se reparten entre los líderes de las bandas y quienes trabajan en la ordeña dicen que es más difícil corromper a los militares.

Los "huachicoleros" establecieron también que a quienes compran más de 200 litros, el precio es de 8 pesos por litro.

Estas personas dicen que también venden a los empresarios gasolineros, pero con mucha precaución.

A pesar de que ocupan los pasillos de las naves, no son molestados por los policías municipales que entran a patrullar el área comercial.

ivan.tirzo@milenio.com