El verdadero trabajo en equipo I

Cercanos al arranque de la Copa Mundial 2018 en Rusia, quiero abordar un tema que en lo particular me fascina y al mismo tiempo me intriga, y esto es, el Trabajo en Equipo.

Tema controvertido y necesario dentro del ámbito laboral, político, social, económico, deportivo y otros tantos en que seguro está presente.

Haciendo remembranza deportiva, quiero referir el tema del actual campeón Mundial desde la pasada Copa Brasil 2014, Alemania que, sin ser el favorito natural, pues Brasil (el anfitrión), Argentina y otros dos equipos (España y por qué no Portugal), derivado de estar en “casa” y estrellas encabezaban las quinielas ganadoras.

¿Y quien no recuerda las apuestas entre Messi y Cristiano Ronaldo, en el llamado futbol de estufa?, y, como una selección acostumbrada a encabezar los primeros sitios llego a un país cálido en su trato y en su clima, cultura, alimentación y muchos factores diferentes al propio y, ¿por qué no? adversos a la selección germana.

Pero ¿qué hizo que Alemania?, con muchos factores en contra y sin estrellas con pagas estratosféricas de otros jugadores “espectaculares” y taquilleros hasta esa contienda de otras selecciones.

Bueno, pues simplemente lo que muchos de nosotros como empresarios o emprendedores deberíamos hacer: Trabajar en Equipo, sin los protagonismos de Neymar en Brasil, sin la dura competencia de Messi contra literalmente 21 jugadores (11 del equipo contrario y 10 de su propio conjunto), y la lucha de egos de la selección española, entre otros.

He aquí una sencilla formula de 5 C´s para que podamos formar un equipo de alto desempeño al estilo alemán de Brasil 2014:

Compromiso: La fidelidad en un equipo que quiere alcanzar su meta es innegociable, es decir si se desea alcanzar el objetivo, la lealtad es un valor que la selección alemana demostró en la cancha, pues no hubo protagonismos ni jugadas individuales que arriesgarán el resultado, el compromiso fue genuino.

Confianza: La certidumbre que se pone en cada uno de los integrantes del equipo en que hará su respectiva actividad asignada y que podremos incluso sentir la tranquilidad de no sentir esa desconfianza de “¿habrá hecho lo que le pedí?”, “¿lo habrá hecho bien?”.





