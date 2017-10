Motivo o Motivación al Emprender

Dos palabras con casi misma fonética, pero con diferente significado al emprender y/o hacer empresa.

Iniciemos definiendo ambas palabras para de esta manera encontrar que debe de ser más importante al fundar una organización.

Motivo, según la Real Academia de la Lengua Española: Causa o razón que mueve para algo.

Motivación, en palabras del Diccionario Español es: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. En palabras simples es la ILUSION.

Al primer vocablo le podríamos dar un tinte casi casi temporal, es decir es el motivo lo que genera movimiento, es decir alguien puede tener un buen motivo para emprender por ejemplo el despido del empleo, la necesidad de “mandar al diablo” a tu jefe o el motivo de generar un ingreso más alto, etc.

La motivación la podría definir como la acción de esa persona que de manera literal impulsan a un nuevo emprendedor a soportar la incertidumbre, la dudas y en el que el único capital seguro es la “duda” y los retos diarios donde no hay nada que defina el día siguiente respecto a los desafíos que presente.

No todos los seres humanos resisten la incertidumbre y hay gente que prefiere la seguridad y la certeza de un empleo durante toda su vida (aunque tengo que aclarar que todos somos emprendedores “de closet” y soñamos con tener un “negocio propio” por diferentes “motivos”) y está bien, no todo mundo puede o debería ser empresario, ¿si no quién trabajaría en esas PYMES que luego con mucha pasión se convierten en grandes empresas y luego en grandes corporativos?

La certeza en el mundo emprendedor no existe y en palabras de un exitoso director general de empresa: “El empresario es la persona que se mueve en un mundo incierto, para los que trabajan para él o ella cran que ese mundo es seguro”.

Para concluir me podría atrever a afirmar que el termino más importante aquí es la motivación y no el motivo que pueden ser muchos, es decir, tiene que haber un deseo “ardiente” por aventurarse a poner y fundar una empresa.





laving77@hotmail.com /Twitter: @ConsultorLavin /www.ivanlavin.com.mx