Como Hacer Presentaciones Efectivas de tu Empresa

El uso de presentaciones entre empresarios, ante inversionistas, para colaboradores es cada vez más usual y los Directores Generales cada día tienen que invertir más tiempo en este tipo de actividades para lograr “vender” sus ideas, su plan o simplemente presentar resultados ante su propio consejo de administración, socios y ¿Por qué no?, a la propia familia. Por tal motivo los empresarios (aunque muchos se resistan) deben de buscar el tiempo y el espacio para lograr hacer presentaciones exitosas que logren, primero, captar la atención y dos dejar en claro las ideas, proyectos, estrategias, planes o futuro de la organización.

Esta semana, algunos tips para hacer presentaciones objetivas, claras y sobre todo exitosas:

1. Elije el programa que mejor manejes e intenta no aventurarte a usar nuevos programas que lejos de ayudarte, te puedan atrasar o perder en la información. Existen varios de estos en el mercado como: Power Point, Pown Town, Prezi, Oomfo, Zoho Show, etc.

2. Presentación MUY visual: Crea una serie de elementos visuales que “enganchen” a la memoria y permitan a los asistentes recordar con eficacia los conceptos clave de la presentación.

3. Contar historias: En Estados Unidos se le ha denominado el Storytelling. Hacer una serie de datos que se superponen unos a otros no tiene el menor sentido; hacer metáforas, realizar expresiones descriptivas o contar anécdotas sobre el contenido de la presentación facilitarán su entendimiento a un nivel mucho más profundo.

4. Involucra a los participantes: Si en lugar de hacer una presentación plana, logras que la audiencia empiece a hacer comentarios sobre la ponencia o ponga su propia experiencia en la mesa, entonces habrá una comunicación mucho más profunda y, por tanto, resultados más enriquecedores.

5. Duración de la presentación: Guy Kawasaki: Plantea la regla del 10/20/30. Según él, una presentación de Power Point: No debe tener más de 10 diapositivas - No debe durar más de 20 minutos - No debe tener una fuente de letra inferior a 30 puntos.

6. Por ultimo: Evita entregar tu presentación en formato impreso previo a exponer. Esto distraerá a tu audiencia, que se pondrá a leer y no te prestará atención, dado a que habrán leído todo y no tendrás nada nuevo que aportar.





