Cualidades del Emprendedor

¿Los emprendedores son seres místicos, “raros” o gente irreverente? que salen de su zona de confort para lanzarse a una aventura donde lo único seguro son los riesgos y la incertidumbre.

Es verdad, cada emprendedor tiene algo de loco. Entiéndase que por locura me refiero a ser aventurero, cuestionador y con ese espíritu de mejorar primero ellos y posteriormente su entorno, algo hoy en día “muy arriesgado”.

A propósito de que cualidades deben tener o desarrollar cualquier persona que quiera ser emprendedor, en esta ocasión mencionaré algunas que seguramente tú, que lees esta columna tienes y que con un deseo (tal vez callado) deseas externar con una ferviente pasión, pero por miedo, no lo externas.

Conócete a ti mismo y tus capacidades: Mucha gente me aborda y me pregunta, ¿qué negocio tiene asegurado el éxito y que empresa deben montar?, continuamente les respondo, la mejor empresa que puedes poner es una donde sea tú el que domines la actividad, es decir que tus cualidades o habilidades natas o innatas puedan ser desarrolladas. Por eso, conocerse y saber “para que soy bueno” es un buen inicio.

Actúa inmediatamente: Si estás esperando esa alineación de astros y/o tener dinero o la edad correcta, jamás tendrás empresa. El mejor momento es ahora y existen diferentes empresas que nacieron en una cochera, en un cubículo tras un puesto en una gran empresa, pero… lo más importante es ser arrojado, e iniciar cuanto antes.

Conecta: Es decir, el ser emprendedor no es un trabajo, es un estilo de vida y lo eres veinticuatro horas al día, es por eso que tus tarjetas de presentación, brochures o trípticos debes de tenerlos siempre a la mano. Con esto lograrás crear conexiones entre personas, entre productos y/o servicios o con una causa. Los gringos le dicen “networking”, siempre debes estar atento a quien puede ser tú siguiente cliente.

Espíritu de servicio: No hay emprendedor que no quiera ayudar a alguien y que no sea sincero en este impulso de colaborar, apoyar y hacer que otros tengan éxito, pues sabe que esto es una inversión que se retribuirá con creces.





laving77@hotmail.com /Twitter: @ConsultorLavin /www.ivanlavin.com.mx