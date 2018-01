Beneficios de la Capacitación en los Empleados

Vivir en pleno siglo XXI no exime a no pocos empresarios a creer equivocadamente que la capacitación en los colaboradores es un gasto innecesario o incluso que no debe de promoverse pues luego los empleados luego se van y se llevan los conocimientos a otra empresa y por lo tanto será contraproducente.



No hay error más grande que pensar de esta manera tan fatalista y negativa.



Veamos pues, como la capacitación tiene grandes beneficios y lejos de ser un “gasto” se convierte en una excelente inversión en nuestra organización y puedo asegurar que es uno de los mejores retornos de inversión.

Que, “se van a ir empleados que nosotros capacitamos a la competencia una que otra vez, sí”, pero que los que se queden darán mejores resultados te lo aseguro.



Hay una frase que dice todo sobre lo anterior de autor anónimo: “Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos, y que se queden”.



A continuación alguna de las muchas ventajas que se obtiene al formar a tus empleados, divididos en dos beneficiarios:



Beneficios para la organización:



El personal se identifica con rapidez los objetivos de la empresa.



Reduce costos por errores involuntarios o voluntarios.



Ayuda a que los empleados puedan desarrollarse, sintiendo con esto un sentido de pertenencia.



Se fomenta la productividad y esta se incrementa, es decir lo colaboradores hacen más con menos recursos.



Los empleados se sienten atendidos y su moral se eleva lo que hace que sean más eficientes.



Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.



Es un detonador de mejoras espontaneas y constantes de los colaboradores en los procesos de trabajo.



Los cambios son aceptados e implementados con mayor rapidez.



Beneficios para el trabajador que repercuten favorablemente en la organización.



Se eleva la confianza del colaborador hacia la toma de decisiones de la empresa.



Beneficios para el empleado:



Se incrementa la confianza y la seguridad laboral.



Se alcanzan metas individuales o por área que lo realizan



Ayuda a la persona en la solución de problemas y en la toma de decisiones.



Reduce las inseguridades que hacen que no del el máximo esfuerzo.



Mejora la relación colaborador-jefe.



Se eleva el grado de satisfacción con la posición.





