2018: El tortillazo que viene

Antes que otra cosa y a pesar de que han transcurrido algunos días, les deseo lo mejor para este 2018, año de cambios políticos, sociales y económicos; que el optimismo, la salud, el trabajo y la paz les llegue en abundancia colosal.

Las empresas pasamos el 2017 con varias vicisitudes y a Dios gracias sobrevivimos para seguir laborando y conseguir la lealtad de nuestros clientes (presentes y futuros), mantenernos en el mercado y expandirnos como cualquier negocio desea.

Este año lo iniciamos con anuncios poco halagüeños con respecto al incremento en los precios de algunos bienes y servicios vitales para el ciudadano común: gas, tortilla, diésel y la tan citada gasolina; estas noticias no han sido del todo ratificadas por el gobierno, pero el temor de los empresarios a que se vuelvan ciertas es real.

Esta cuesta sería una cascada económica no adecuada para la mayoría de las personas, pues los combustibles al subir su costo, va implícito el incremento de los precios de los productos que requieren dichos insumos, esto en contraposición con el salario mínimo que por ley gana el trabajador promedio, el cual es paupérrimo.

Y al hacer referencia al aumento en la tortilla, le pegan al giro restaurantero que es unos de los más representativos no solo de la sociedad en general, sino de nuestra cultura al ser el taco un alimento digno de los dioses; y no sólo de deidades aztecas o mayas, sino que me imagino a Zeus, Ra o Vishnu deleitándose en una taquiza junto a Quetzalcóatl y Tonatiuh.

Estos incrementos de precios, que son aspectos estrictamente económicos, sirven de caldo de cultivo para el planteamiento político de los partidos que buscan el poder.

Ya están por doquier las promesas de campaña que elección tras elección nos tenemos que tragar (literal); nos dicen los precandidatos que ellos sí pueden resolver los problemas sociales y económicos y hasta dirán que México va en vías a ser potencia mundial.

Pura tortilla con el dedo, como siempre.