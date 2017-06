¿Qué tan pelado es?

En una dependencia pública, de cuyo nombre no me quiero acordar, hace tiempo fui a realizar un trámite, cuando de pronto el señor delante de mí en la fila empezó a gritarle a la empleada de la caja porque no tenía feria y “no le podía cobrar”; en seguida con un lenguaje arrabalero, se insultaron ambos y sus palabrotas se escucharon en todas las oficinas. Lo “inverosímil” es que ninguna autoridad llegó a corregir a la trabajadora, ni a pedirle compostura al usuario como si tal situación incómoda fuera del todo “normal”.

¿Se ha dado cuenta, estimado lector, de cuántas groserías dice la gente en general? Los medios de comunicación tradicionales se han dejado seducir por ese tipo de lenguaje, no se diga las redes sociales. Sin pretender ser un comentario con tintes moralistas, considero que el hablar con palabras soeces demuestra la cultura y valores de las personas.

¿En su trabajo se toleran las malas palabras?, ¿no se llama la atención a los trabajadores que las profieren? Si es así, también refleja la manera de ser de la empresa; incluso culturalmente somos identificados como un pueblo con lenguaje limitado y prosaico, que hasta la FIFA se ha cansado de multarnos por el famoso grito de “ehhhh...” cuando el portero contrario va a despejar.

¿Cuál es el problema en sí de las groserías? Reflejan una pobreza del manejo del lenguaje, una primitiva forma de comunicarse del individuo y hasta una forma paupérrima de ver la vida.

¿Usamos un lenguaje ordinario en el trabajo? Habla entonces mal de nosotros como personas primero y como profesionales en segundo lugar; si como persona “considero” usar palabras cerriles en mi trabajo o en mis relaciones, es porque no tengo más referencias en mi léxico, o las uso porque me gana el sentimiento y entonces habla la víscera o porque así ha sido mi vida familiar.

Tratando de ser propositivo, invito al público a usar un lenguaje elegante en el ámbito laboral y profesional, y dejar a un lado esos voquibles que se oyen de la tiznada.