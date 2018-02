El empleado estrella

En la Administración de Personal se tiene una clasificación de los tipos de empleados que tiene toda empresa dependiendo de su capacidad, talento y productividad laboral.

Haré la aclaración que dicha etiqueta la tiene el trabajador como tal, se deja afuera la percepción de la persona, aunque hay un evidente lazo innegable entre el individuo y el empleado.

En ese catálogo están entre otros, los trabajadores “niño problema” y “entrenados” cada uno con sus características, el porcentaje del total del personal que representa cada categoría y la manera óptima en que el superior laboral los debe tratar. El mejor trabajador que puede aspirar tener un negocio, es el “estrella”, aunque estadísticamente es el menor porcentaje que hay con relación a los otros empleados; dichas personas brillantes, suelen ser incómodos ante los jefes, pues saben de su capacidad y temen que les quiten el trabajo.

¿Le gustaría, señor empresario, tener a varios estrellas en su negocio? Respuesta obvia: Sí, pero dependiendo de la madurez del superior de este tipo de empleados; algunos contestarían que NO, si eso implica ceder autoridad, poder o quedar en evidencia su falta de conocimiento.

Los Estrella suelen hacer aportaciones interesantes, fuera de la ceguera de taller que contamina al más diestro en el trabajo, y como empresa debemos dejarlos ser.

En su empresa claro que hay estrellas, seres deslumbrantes por su alto nivel; pero como astros, están en el cielo, que significa que están cerca de salir, reclutado por otras empresas o porque su trabajo los aburre al no tener más qué aprender o dónde desarrollarse. Usted debe retenerlos.

Debe escuchar las ideas del Estrella, aprenderle del ejemplo que da per se, ponerlo como prototipo de empleado, aprovechar su energía y capacidad, elogiarlo y darle la libertad de hacer lo que pueda; no me imagino a un Pelé que haya llegado tarde a un entrenamiento de futbol y que el entrenador lo castigue no poniéndolo a jugar, sería inverosímil.