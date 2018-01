Recomiendan a Catherine Deneuve “meterse al metro en hora pico”

La carta abierta publicada el 9 de enero por un colectivo de cien mujeres francesas de la cultura, el arte y la ciencia, encabezadas por la actriz Catherine Deneuve, hoy de 74 años pero alguna vez icono de la belleza occidental, sigue generando controversia. Esto por lo confuso del texto que, al caer en el mismo extremismo que critica, termina ridiculizando la ola de denuncias contra el acoso sexual desatada tras el escándalo Weinstein. Para el colectivo, “la libertad de importunar de los hombres” es inherente “al juego de la seducción y la libertad sexual”, cuando la esencia de las denuncias en Hollywood es contra los violadores y abusadores. En lo “importuno”, la carta incluye por ejemplo a un “manoseador del metro”, frente al cual -se dice– las mujeres podemos incluso “considerarlo como la expresión de una gran miseria sexual, o como si no hubiera ocurrido”, en lugar de “sentirse traumatizadas para siempre”. (Ni uno ni lo otro, nos parece, aunque sí denunciar al “libertario” abusador...).

Compartimos con los defensores, hombres y mujeres, de Deneuve et al la crítica a los excesos que en el marco del escándalo Weinstein han podido derivar en un “puritanismo sexual”, así como el rechazo a “un cierto feminismo que expresa un odio hacia los hombres”. Pero reducir la sacudida que ha provocado el movimiento #MeToo y su incitación a denunciar abusos a una “campaña de delaciones” y de “justicia expeditiva”, resulta una forma fashion de aupar la misoginia, ya que no es contra la “galantería” de los hombres la ola de denuncias, como reduce la carta abierta. (“Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle”, Le Monde-09-01). La carta sí considera legítima la “toma de conciencia sobre la violencia sexual ejercida contra las mujeres, sobre todo en el ámbito profesional”, aunque fustiga igualmente al movimiento francés #Balancetonporc (“Delata a tu cerdo”), surgido a imitación del inglés #MeToo, al afirmar que “esta fiebre de enviar a los ‘cerdos’ al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a ser autónomas, sirve en realidad a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, a los extremistas religiosos, a los peores reaccionarios y a quienes estiman (...) que las mujeres son seres aparte, niños con una cara adulta, que reclaman ser protegidas”. De ahí que “en tanto que mujeres, no nos reconocemos en este feminismo, que, más allá de denunciar los abusos de poder, encarna un odio a los hombres y a la sexualidad”.

La carta empareja “la libertad de decir no a una propuesta sexual” con “la libertad de importunar”, por lo que la ex ministra francesa de Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, lamentó en un tuit “esta extraña congoja de dejar de existir sin la mirada y el deseo de los hombres. Y que conduce a mujeres inteligentes a escribir enormes tonterías”. También la ex ministra del Ambiente, Segolène Royal, reprobó: “Es una pena que nuestra gran Catherine Deneuve se sume a este texto desolador”.

Para la conocida feminista Caroline de Hass, la carta es “una tribuna para defender el derecho de agredir sexualmente a las mujeres (y para insultar a las feministas)”, en tanto la actriz italiana Asia Argento, una de las primeras en acusar de agresión sexual a Harvey Weinstein, ironizó: “Deneuve y otras mujeres francesas explican al mundo cómo la interiorización de su misoginia las ha lobotomizado hasta un punto de no retorno”.

Más directo, un internauta lanzó en la web: “Propongo que Catherine Deneuve empiece por meterse en el metro en hora pico”.