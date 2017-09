De Mara Castilla a Santiago Maldonado, la misma impunidad

Miles de mexicanas marcharon ayer en distintas ciudades del país, incluida la capital, en repudio al crimen de la universitaria de 19 años Mara Fernanda Castilla, originaria de Veracruz, violada, golpeada y estrangulada de acuerdo con la Fiscalía de Puebla por el chofer Ricardo Alexis “N” la madrugada del 8 de septiembre. Mara abordó un vehículo de Cabify al salir de un bar en Cholula, en el céntrico estado de Puebla, donde la joven estudiaba ciencias políticas.

“Pido a la justicia que no haya impunidad. Pero no solo que no haya impunidad, sino que no haya una sola mujer más muerta por crímenes violentos y por el simple hecho de ser mujer”, exhortó la activista y abuela Beatriz Cossío, del colectivo Mujer y Justicia, una de las muchas que protestaron en Ciudad de México al grito de “Vivas nos queremos” y “Ni una menos” en medio de la indignación, la tristeza y la furia generalizadas.

También habló la titular de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, y dijo que en 2015 murieron por diversas causas en el país 291 mil 637 mujeres y niñas, siendo los homicidios el 1 por ciento del total de las defunciones. Añadió, citando cifras oficiales retomadas por la agencia EFE, que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia. Para Reneaum, el crimen de Mara “refleja que el Estado ha incumplido, y mientras haya impunidad se manda un claro mensaje de que estos asesinatos, estos feminicidios, pueden seguir ocurriendo”.

Ya en 2015 el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la ONU dio cuenta de que en 25 países del área 2 mil 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Las tasas más altas corresponden a El Salvador y Dominicana, pero en términos de números absolutos, Argentina y Guatemala están en segundo y tercer lugar, con más de 200 feminicidios cada uno en 2014.

En Argentina, además, las cifras van en aumento aunque la impunidad no es privativa de un género: desde el 1 de agosto, se reclama al gobierno de Mauricio Macri por la desaparición de Santiago Maldonado, un artesano de 28 años, que participó en una marcha mapuche en Chubut (sur) con motivo de un viejo reclamo de tierras a la firma Benetton.

A 47 días, nadie sabe qué pasó con Maldonado, cuya aparición es exigida por familiares, voces de la cultura y hasta del deporte, así como la misma ONU.