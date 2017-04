Francia va a las urnas entre hologramas y terrorismo

Este domingo tendrá lugar una reñida primera vuelta en los comicios presidenciales en Francia con cuatro candidatos punteros, dos de ellos favoritos: la ultraderechista Marine Le Pen y el centrista Emmanuel Macron, que disputarán la segunda ronda el 5 de mayo. Las alertas se han encendido por el 30% de indecisos y otro tanto de abstencionistas; hay un récord respecto de anteriores comicios (18% de abstención en 2007, 20% en 2012). Pero también por la latente amenaza yihadista, luego de que ayer la policía detuviera en Marsella (sur) a dos sospechosos, ciudadanos franceses “radicalizados” que, según el ministro del Interior, Matthias Feki, planeaban atentar “en los próximos días”. En Francia, “el riesgo terrorista es más elevado que nunca”, dijo Feki, por lo que más de 50 mil policías y gendarmes, con apoyo del ejército, garantizarán la jornada electoral. Desde 2015 los atentados terroristas en suelo francés han dejado 238 muertos, siendo desarticulados desde inicios de 2016 una veintena de intentos de atentados.

El diario Libération (centro-izquierda) resumía ayer lo “insólito” de estos comicios al afirmar que hay “cuatro cabezas para un rompecabezas”. Le Figaro (centro-derecha) destaca una “lucha entre cuatro, donde el orden de llegada sigue siendo incierto”. Aunque según la firma Kantar Sofres-onepoint, el benjamín de los candidatos a nombre de “¡En Marcha”!, Macron, de 39 años, ex ministro de Economía del saliente presidente François Hollande y de ideología social liberal, es el favorito con 24% de la intención de voto, seguido por Le Pen —“la Trump parisina” con su lema “Francia para los franceses”— del Frente Nacional, con 23%. En tercer lugar estaría el ex primer ministro de Nicolas Sarkozy, el conservador François Fillon, candidato de Los Republicanos —acusado de costear empleos fictios al igual que Le Pen—, y en cuarto sitio el no menos polémico Jean-Luc Mélenchon, líder de la “Francia insumisa”, quien rechaza ser de “izquierda radical” como lo muestran detractores y medios, y que tras un avance espectacular en marzo, parece haber llegado a su tope y estabilizarse en 18% de las intenciones según la citada encuestadora en un sondeo para Le Figaro.

Anoche el candidato antisistema, diputado europeo y ex senador socialista Mélenchon (65), volvió a sorprender apareciendo físicamente en simultáneo en siete lugares distintos para ofrecer su último discurso de campaña –en Dijon, Montpellier, Grenoble, Clermont-Ferrand, Nantes, Nancy e incluso en Port, en la isla Reunión (Índico)–, sirviéndose de un holograma, una “premier mundial” y un “recurso magnífico”, según su equipo de campaña, cuyo costo va de 150 mil a un millón de euros a cargo de la empresa Videlio. Mélenchon niega ser populista y querer abandonar la Unión Europea, como sí promete la abogada Marine Le Pen (48), que como Trump se presenta como “la salvadora” del pueblo francés, rechaza el “ultraliberalismo” y el “europeísmo” y antepone un nacionalismo agresivo ante los indocumentados a quienes también culpa por la crisis y la falta de empleos en Francia.