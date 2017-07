De bocas a bocas

Hombre “de manos largas” según su autorretrato; alto y altivo, traje de impecable corte y corbata; hombre de bien, de bigotes y barbado, serio y circunspecto, quiere dar la batalla. Sus colores opacos, tonos de gran señor, contrastan con el fondo naranja del autobús en que viaja recorriendo algunas ciudades del país. El autobús de la libertad desde el cual protege a la familia mexicana. El señor defiende con sus canas la libertad, por ello su gesto despectivo, su aspaviento de censura cuando escucha palabras que no le gustan. Éstas salen de la boca de una joven periodista que suelta una pregunta incómoda que altera su guión. Al parecer, en ese autobús naranja la libertad por la que se lucha tiene una sola acepción: la suya.

El señor respetable tapa la boca un par de veces a una chica impertinente que cuestiona. El señorón ni siquiera mira a la joven, ella es como un mosquito cuyo zumbido hay que acallar. El video viral ya ha sido comentado en los diferentes medios como un ejemplo elocuente de los retos que debe enfrentar nuestro homofóbico país para alcanzar la verdadera tolerancia.

No puedo añadir más análisis a lo ya dicho; por ello, quiero desviar el relato para quedarme con una mínima parte de la representación: aquella que atañe a la boca y los lazos con la palabra.

Sobre la boca-cueva, alrededor de la boca-puerta, en torno a la boca-cuerno-de-la-abundancia gravita el ingenio de poetas, y la creatividad popular. Señor don: ya no queremos más violencia. Circunspecto caballero: le regalo algunos refranes que le pueden servir de muletilla para que la próxima advertencia a quien atente contra sus principios sea verbal y no física. Vienen a la mente los refranes más conocidos: “En boca cerrada no entran moscas”; “por la boca, muere el pez”; “en la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”; “boca cerrada y ojo abierto, nunca hicieron desconcierto”.

Señor don: lea a Pablo Neruda, que le susurrará desde el más allá este verso de fácil memorización para su siguiente momento estelar: “Me gustas cuando callas porque estás como ausente,/ y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca./ Parece que los ojos se te hubieran volado/ y parece que un beso te cerrara la boca”. (Poema 15. Veinte poemas de amor y una canción desesperada).

Para la inoportuna periodista, hay más. Los poemas abundan. Desde la Edad Media, poetas como Jorge Manrique nos regresan su sentir frente a la atmósfera de censura: “Callé por mucho temor;/ temo, por mucho callar/ que la vida perderé/ así con tan grande amor/ no puedo, triste, pensar/ qué remedio me daré./ Porque alguna vez hablé,/ halléme de ello tan mal,/ que, sin duda, más valiera/ callar, mas tan bien callé/ y pené tan desigual,/ que, más callando, muriera”. (Callé por mucho temor)

¿Y qué decir de los poetas del siglo XX? El español Miguel Hernández escribe uno desgarrador, desde el cual imagina la boca desde diferentes ángulos. En éste hace cuentas del destino de tantas bocas desaparecidas: “Cuánta boca enterrada,/ sin boca, desenterramos!/ (…)Boca que desenterraste/ el amanecer más claro/ con tu lengua. Tres palabras,/ tres fuegos has heredado:/ vida, muerte, amor. Ahí quedan/ escritos sobre tus labios”. (Boca. Cancionero y Romancero de Ausencias).

Periodista fastidiosa, cargante, molesta: saco de mi chistera el último regalo, el más contundente. Lo escribió Cristina Peri Rossi como respuesta a la amorosa invitación de Neruda. Lo tituló Una canción desesperada: Cristina Peri Rossi, Una canción desesperada: “No me gusta cuando callas/ y estás como ausente/ no sé si no tienes nada que decir/ o la raya de cocaína/ se te subió a la cabeza”. Sí, es un poco agresivo, pero elocuente. Quizá sea un buen antídoto contra la agresión, contra la imposición del silencio.

La palabra ha sido y sigue siendo el mejor antídoto contra la amenaza. Desafortunadamente, quienes carecen de ingenio, quienes carecen de palabra y de palabras, necesitan de la fuerza para ejercer su mal entendido derecho a la libertad y hacer callar.