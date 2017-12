Y aquí estamos. Los que creemos, los que descreemos, los tiernos, los ásperos, los solitarios, los gregarios; pobres y no tanto, ricos y más allá; sofisticados y simples, todos participamos del relato de la Navidad. Algunos lo hacemos con entusiasmo, y otros simplemente nos rendimos.

Escribo este texto a modo de respiro, para hacer un paréntesis al ajetreo que prepara la convivencia. A mi alrededor mujeres y hombres de todas edades se mueven: disponen, arreglan, acomodan, limpian, cocinan, ordenan; cada uno de sus gestos pudiera entenderse como una expresión anticipada de generosidad.

Me gusta la Navidad porque es cursi, porque estoy 24/7 con los míos, porque los villancicos me emocionan, porque es la única época del año en que la tregua con mi trabajo es real, porque puedo darme el lujo de levantarme tarde, porque no me muero de calor, porque puedo leer más, porque me gustan los tamales, y porque reconozco que mi corazón todavía puede albergar jovialidad y buenos deseos.

Me gusta la Navidad. Quizá El cuento de Navidad (1843) de Charles Dickens tenga la culpa. La historia de conversión del rico y mezquino Ebenezer Scrooge en un alma buena es poderosa. Imagino las escenas creadas por Dickens: la austeridad mortífera del personaje, la docilidad y pobreza de su empleado, la vulnerabilidad de ese niño enfermo, las visitas de los fantasmas nocturnos y el correr de los tiempos que culmina en un sincero deseo del personaje de reparar los daños, encarnando con su corazón y sus acciones el verdadero espíritu de la Navidad. ¿De qué se inspiró Dickens para escribir este “Villancico de Navidad”? Por un lado, su personal urgencia económica. Por otro, su aguda conciencia de la enorme pobreza que prevalecía en Londres, sobre todo, la inhumana condición en la que vivían muchos niños le motivó a encauzar su malestar y escribir este cuento.

Muchos de nosotros nos hemos identificado con Scrooge por su aversión a la Navidad. Al igual que Scrooge, muchos de nosotros no hemos querido creer en ella. Quizá las razones sean distintas. Sabemos que hay navidades que matan, hay navidades que ahogan, hay navidades que oprimen, hay navidades llenas de velados chantajes, hay navidades simplemente miserables. Hay navidades tristes y marcadas por las ausencias. La Navidad también puede ser la otra cara que se presta para que reluzca todo lo disfuncional que hay en nosotros.

Dickens logró que la Navidad se convirtiera en una ficción poderosísima que subrayaba la importancia de los beneficios morales de la memoria y la imaginación. Su Cuento de Navidad fue una respuesta a la enorme desigualdad social provocada por la sociedad industrial del siglo XIX. Y también un relato que redescubrió la celebración navideña como un acontecimiento lleno de luz y de solidaridad.

Me pregunto si sería posible escribir un cuento de Navidad de nuestra época así de emblemático, si acaso podrían cambiarse las coordenadas propuestas por Dickens. Me parece casi imposible superar las lecciones que nos dejan los cuatro fantasmas, sobre todo aquella que recibe Scrooge de su finado amigo Marley: que en vida dejemos de cargar con las pesadas cadenas de la culpa.

Felices fiestas.

inesaenz@gmail.com