La guerra del acero

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó aranceles de 25% para las importaciones de acero y de 10% para el aluminio, acción con la que se da inicio una verdadera guerra comercial, que van a protagonizar principalmente EU con China y la Unión Europea. A pesar de las advertencias internas y externas, el mandatario estadounidense argumentó que la industria del acero ha tenido un declive como resultado de lo que denominó “prácticas comerciales injustas” de países a los que acusó de subsidiar su producción y vender acero y aluminio a bajo precio. Este giro a una postura de nacionalismo económico no es bien visto por los especialistas, que vislumbran una guerra comercial en la que todos van perder, incluyendo a los propios Estados Unidos. Previo a la firma del decreto que hace oficial los aranceles, más de cien congresistas del Partido Republicano enviaron a la Casa Blanca una carta para pedirle no llevara a cabo esta imposición, pero finalmente se impuso la visión anunciada por el mandatario. Los principales destinatarios de esta medida reaccionaron de inmediato. Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio declaró que la UE debería ser exonerada de los aranceles aduanales, toda vez que la UE es un aliado cercano de los Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, indicó que el país asiático responderá como sea necesario en una eventual guerra comercial con Estados Unidos, además de advertir que un enfrentamiento de este tipo solo dañaría a todas las partes. Aunque en este momento tanto México como Canadá han sido exentos de los aranceles anunciados, esta situación no es definitiva porque su eventual implementación o exención definitiva dependerá del avance de las negociaciones del TLCAN. Esto por sí mismo representa un factor que suma una presión más para el avance de los acuerdos que permitan concretar la renegociación del acuerdo comercial entre las tres naciones. En este contexto, hay que considerar que en materia comercial están teniendo mayor influencia en las decisiones el grupo cercano a Donald Trump que impulsa medidas económicas proteccionistas. Y ante esa línea de acción definida por la Casa Blanca, es importante señalar que el regreso a esta postura en tiempos de globalización económica es peligroso para la estabilidad económica mundial.