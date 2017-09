Hillary Clinton: ¿qué pasó?

El 8 de noviembre de 2016, los norteamericanos emitieron su voto en una de las elecciones más competidas de los Estados Unidos. Hillary Clinton, la brillante abogada, la ex primera dama, ex senadora por Nueva York, parecía perfilarse a romper ese techo de cristal que no ha permitido a una mujer ocupar la oficina oval de la Casa Blanca.

El carismático presidente Barack Obama parecía ser un buen punto de apoyo para la candidata demócrata, pero algo ocurría en la larga precampaña y luego en la campaña.

Hillary presentó en días pasados su libro titulado “What happened”, su visión de la campaña que va más allá de las tradicionales memorias de personajes políticos, porque incluye una fuerte autocrítica y desliza un ajuste de cuentas acusando a adversarios internos y externos que tuvieron un papel determinante en su derrota.

Lo que más llama la atención de su relato, y que debemos de revisar con detenimiento a unos meses de que se realice en nuestro país un proceso electoral tan importante como lo es la campaña presidencial del 2018 y la elección del próximo Congreso de la Unión, es como a casi un año de la elección, Hillary Clinton señala claramente como una de las razones por las que perdió el hecho de haber realizado una campaña tradicional, de políticas muy pensadas, de propuestas, mientras del otro lado el entonces candidato republicano Donald Trump “hacía un reality show que azuzaba el resentimiento de los estadounidenses de una forma implacable”.

¿Qué paso entonces? Ella confiesa que no entendió las demandas de su electorado, de los trabajadores industriales y de los obreros. Posiblemente ese fue parte de sus errores, pero por otro lado también hay que señalar que hubo grandes errores de comunicación que no le permitieron difundir correctamente su mensaje ni su propuesta.

De cara al proceso electoral del próximo año, es importante también destacar la lección de valentía que plasma en su libro, al asumir la responsabilidad de los errores que se cometieron durante su campaña. Y deja ahí, en una especie de testamento político, porque asegura que no volverá a ser candidata a ningún cargo, su legado, que es haber competido por la presidencia de su país, rompiendo paradigmas ¿no cree Usted?