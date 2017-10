Cataluña, España

El fin de semana pasado fuimos testigos de fuertes imágenes de confrontación entre catalanes y cuerpos de seguridad, durante la realización de un referéndum independentista impulsado por el gobierno de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mantenido su postura separatista, lo que ha llevado a un desafío político y legal con Madrid y el gobierno del Presidente Mariano Rajoy. En este contexto, el Rey Felipe VI dio un fuerte discurso, en el que condenó la postura independentista, calificándola de una deslealtad inadmisible y de un ser un ejercicio contrario a la democracia. De inmediato, surgieron las voces descalificando el papel de la monarquía española, acusándola de sus orígenes conservadores y franquistas, abriendo una herida que todavía duele a la sociedad española.

Pero más allá de las posturas ideológicas tanto del Presidente Rajoy como de Puigdemont, y de las comparaciones que se realizan sobre el papel del Rey Juan Carlos ante el golpe de Estado de febrero de 1981 y el del Rey Felipe ante esta situación, lo que es importante puntualizar es que son momentos históricos completamente distintos, y de manera paralela, hay que sumar la crisis por la que atraviesa la monarquía española, así como una clase política desprestigiada por escándalos de corrupción, espacios en los que partidos como el PSOE y Podemos aprovechan con un oportunismo en el que lo último que les importa es la unidad nacional.

En estos tiempos, en donde la polarización de la sociedad se presenta en diversos países, resulta inoportuno apostar por la confrontación. El reto del Estado español es poder dirimir este problema que se ha desbordado. Hay que apostar por el diálogo y el acuerdo, y evitar a toda costa que se haga uso de fuerza pública, porque eso sólo genera más malestar y enojo social. Defender el marco legal, con las instituciones del Estado, no con la represión.

Porque lo que esta en la mesa no es sólo la independencia o la separación de la provincia, sino la estabilidad de una región que si bien es próspera, gran parte de su bonanza es por formar parte de España. Al dejar de serlo, paradójicamente los más perjudicados serían los catalanes, porque mientras no sea reconocida por el gobierno de España, que no puede hacerlo porque así lo mandata su Constitución, Cataluña no sería aceptada como independiente ni por la Unión Europea ni por la mayoría de los países del mundo, por lo que enfrentarían serios problemas para establecer relaciones comerciales.

Por eso, esperemos que la serenidad y la responsabilidad de los actores involucrados lleven al mejor puerto esta situación, de manera preferente por la unidad de España, en donde prevalezca el interés general, ¿no cree Usted?