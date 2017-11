El vengador de Villa Coapa

La historia, ficticia, no está lejos de algunos hechos ocurridos en Ciudad de México, con algunos asaltos en unidades de transporte público; más aún en municipios vecinos, donde han aparecido supuestos justicieros que abaten delincuentes que despojan de sus pertenencias a pasajeros.

Historias similares han sido publicadas en internet antes de que se hicieran realidad. Su autor, Alfredo Sánchez Bedolla, El Manchas, también lo es de otros relatos gráficos, como El Coloso de Santa Úrsula, una especie de vengador basado en una canción del grupo La Castañeda.

En un capítulo de Momentum Cómics, que subtituló “Sábados de miedo”, por ejemplo, aparece la imagen de un escuálido sujeto de pantalón gris rata, playera negra, zapatos tenis de color rojo, gorra enjaretada y mochila en la espalda, que espera un microbús.

Le hace la señal de que pare. El vehículo se detiene, el sujeto sube y ya adentro desenfunda una pistola y ordena:

—¡Arriba las manos! —aquí está borroneada la línea “hijos de su pinche madre” que alcanza a transparentarse—, esto es un...!

Y todos obedecen.

Entonces del fondo aparece una silueta humana que dispara con una pistola escuadra, directo al tórax del asaltante, y enseguida retumba una expresión en el pasillo:

—¡No, ya no!

Y de inmediato el delincuente cae abatido con una mancha de sangre en el torso. Después aparece sentado, cabizbajo.

Lo narrado forma parte del cómic en cuyo extremo derecho, parte baja, aparece un letrero: “A quien corresponda. Les dejamos a otro delincuente por robo a mano armada. Atte. Los ciudadanos”.

El Manchas es un narrador gráfico chilango, originario de Villa Coapa y graduado de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana; actualmente vive en la colonia Lindavista.

Reparte su vida profesional —relata— entre la ilustración de storyboards para publicidad y el dibujo de historietas, como “El pasajero fantasma”, que toma al Metro capitalino como escenario para contar la historia de un alma errante que deambula por los vagones.

La historia de “El pasajero fantasma”, dice, le consiguió la posibilidad de dibujar “Freakmeter”, miniserie de tres capítulos que ilustró para el sello Committed Comics en Seattle Washington.

Fue cuando, años después de encontrar libros de cómics en la biblioteca de la escuela, su sueño que se hizo realidad.

Aquel día saltó de gusto.

***

En su página de Facebook, Manchas la Egoteca, cuenta historias cortas donde explora “posibilidades narrativas”, ayudándose de nombres de canciones de la música que escucha; por ejemplo, casos como el de “Fun lovin criminals” sobre justicia urbana abordo de un microbús.

En la misma red social, añade, “podremos conocer al que hasta el momento es el único superhéroe conocido de Villa Coapa: El Coloso de Santa Úrsula, donde hay una batalla final que sostiene contra su archienemigo Lucio, el líder de una banda de payasitos de semáforo; en la que el resultado es el único que podría ocurrir en esta ciudad”.

En su departamento de Lindavista, El Manchas recuerda que de pronto un día de hace años, acodado en el restirador del salón de clase, cuando estudiaba la carrera de diseño gráfico, dio “el volantazo” y confirmó que lo suyo era contar historias a través de imágenes.

Y así fue.

—Y entras a la Ibero...

—Llegué con un par de historias en la cabeza y me quedé deslumbrado por la oferta de la carrera; y en una clase nos dijeron: tienen que hacer una investigación como trabajo final, y dije: bueno, de qué demonios la hago, ¡pues de cómics! Y fui a la biblioteca y me encontré un mundo de teóricos y académicos que hablaban sobre los cómics. ¡Guau!

—¿Y te ayuda todo eso?

—Sí, y salgo de la carrera y me acuerdo que cuando estaba chiquito se estrena la película Batman, de Tim Burton, la primera adaptación de un personaje de cómic, desde Superman. Y salgo de la Universidad cuando sale Sin City; además, se había estrenado Constantine, basado en el cómic de Hellblazer, de Vértigo, un personaje de Allan Moore, y From Hell, con Johnny Depp, basado en otra novela gráfica de Allan Moore, y entonces ya había esta cuestión de: órale, los cómics son cosa seria; además, David Cronenberg se había subido al barco con Una historia violenta...

Y menciona una cascada.

—Yo tenía como 24, 25 años cuando ya todas estas películas estaban estrenándose en salas y la gente se daba cuenta de lo que yo decía en la universidad: oigan, los cómics de verdad cuentan historias interesantes; más allá de los superhéroes, tienen otras posibilidades dramáticas, y se estaban llenando las salas de cines, pero no así leyendo los materiales de donde todas esas películas venían...

***

—Pero hay un salto grande cuando haces historietas para Estados Unidos.

—Exactamente, porque era como el rollo de: apégate al plan... Y curiosamente, cuando yo estaba en la agencia, año 2007, una amiga de la universidad me contacta y me dice: “Oye, fíjate que me acaban de pasar el teléfono de un picudazo del cómic”.

Y ese “picudazo” era Humberto Ramos —ilustrador del Hombre araña y Hombres equis—, con quien se entrevistó en su auto, donde El Manchas le mostró su portafolios.

—Después de revisar mi trabajo, me dijo: “Tenlo bien claro, porque el camino va a ser bien difícil; sí, vas a llegar, pero... ¿Te gustan los cómics? Házlos”. Dijo ya por último: “Vete a la San Diego Comicon, con la gente que da los empleos”. Y me fui a San Diego ese mismo año; llegué tarde a las entrevistas, pero conocí la convención...

—¿Y qué pasa?

—Me junto con un amigo mío y hacemos un minicómic de ocho páginas, El pasajero fantasma, sobre un ente que ocupa un espacio en el Metro y siempre se queda un asiento vacío, pese a que el Metro venga lleno, y lo que nosotros aseguramos es que hay un fantasma, un ser, un alma... Me lo llevo a San Diego y tengo dos entrevistas.

Allá les gusta El pasajero fantasma pero al final le dan un guion que más bien coincide con un personaje freak. “Esto se traduciría como El Rarómetro, y entonces lo leo. Dije: esto está muy bueno, sí, sí, y además me están ofreciendo chamba de hacer cómic”.

—Y lo hiciste.

—Hago un boceto rápido; después, en el trazo final, agarraba mi pincelito y mi tinta y todo eso, lo escaneaba y lo mandaba a Seattle, donde ellos tenían una colorista gringa que iluminaba las páginas, y tenía ahí sus rotulistas y todo el rollo. Mi chamba era hacer la diagramación de las páginas y hacer los lápices y las tintas...

—Finalmente sale...

—Y al final eso se lo mandaba a mi editor para que él viera si estaba bien, o si había que hacerle un ajuste, y ya de ahí poderlo mandar a los colores, que después de la primera chava, ella ya no continúa, entra un amigo mío mexicano a hacer los colores...

Y nació Freakmeter.

—Y se hizo realidad el sueño.

—Es un sueño de infancia que comienza a materializar hasta 2008. Ya terminaron de salir en el primer semestre de 2017. Pasaron casi 10 años de aquel primer encuentro con Committer Cómic, que no es como Marvel o DC o Imax o Arco, sino una editorial chiquita, independiente, en Seattle, que, además, cuando yo me entero que es en Seattle, estaba fascinado porque me encanta el Grunge y Pearl Jam, Soundgarden... ¡Sí, sí, fui a Seattle a presentar el cómic, estaba feliz, huy, estoy aquí en la ciudad donde Eddie Vedder...!

—Y sigue.

—Freakmeter le ha estado dando la vuelta a toda la Unión Americana, presentándose hasta 2014 en las convenciones gringas. Espero podérmele unir pronto.

El Manchas, mientras tanto, espera en sus Egotecas de Instagram y de Facebook, “para que lo acompañen a conocer el lado B de las ficciones que en México también ocurren todos los días”.