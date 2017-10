Nuestro tema, la seguridad…

Si duda uno de los temas más concurrentes en nuestra sociedad es la Seguridad de los ciudadanos. Los datos nos indican que este tema va muy mal. El INEGI institución del gobierno federal, autónoma, que mide los temas importantes para la sociedad mexicana y se toman en cuenta para las decisiones nos dice que en "La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública" estima que en 2016 hubo 23. 3 millones de víctimas de un delito lo que representa una tasa delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Sin duda es el tema, es nuestro tema, lo que les preocupa a los padres de familia es la seguridad de sus hijos y miembros de la familia. Este tema trasladado a la política se vuelve crucial y debelador.

Recordemos que este gobierno decidió que las tareas de seguridad se concentrarían en la secretaria de Gobernación y elimino la secretaria de Seguridad Publica y creo firmemente que fue un error grande, debieron haber fortalecido a la Secretaria de Seguridad con un mando de primera y recursos de todo tipo.

Pero ello nos llevaría a que la responsabilidad es del titular de Gobernación Osorio Chong y en parte sí pero no toda y le explico por qué.

La estrategia del gobierno en principio era fortalecer los cuerpos policiacos y a los cuerpos policiacos estatales para ir retirando al ejercito paulatinamente. Además, se daría un esquema jurídico a las fuerzas armadas y el ejército para darles un marco jurídico y legal que les permitiera hacer el trabajo que los políticas municipales y estatales nunca hicieron. Se habló de la Gendarmería que no sabemos dónde quedo.

El Ejército y la Marina seguido son acusados de abusos por Derechos Humanos, que mal entienden su trabajo y defiende a los delincuentes, pero lo cierto es que están haciendo el trabajo de los policías municipales y estatales, que no cumplen, por diversas causas. Es decir, los Gobernadores con sus presidentes municipales también son corresponsables en el tema porque no han avanzado en seguridad, por lo que no es justo que le quieran cargar todo el paquete el gobierno federal.

Así que no hay que confundirse, sin embargo, en época electoral y ante el destape de candidatos el tema toma relevancia para descalificar o hacer a un lado a actores importantes.

