Nuestro sistema de justicia…

Nuestro país pasa por una crisis en cuanto a las instituciones relacionados con asuntos de la justicia. No tenemos Procurador General de la República. Tenemos un encargado de despacho. No tenemos fiscal General de la República, no tenemos fiscal anticorrupción, un tema que ha sido durante años el principal obstáculo para poder avanzar en muchos aspectos en nuestro país, y no tenemos fiscal para atender los delitos electorales, en la ante sala de tal vez la elección más importante y grande efectuada en toda la historia de México.

Así las Cosas, estimado lector llegamos al último tramo el Gobierno Federal y cerramos un año muy impactante en todos sentidos. Nos asecha la delincuencia, los asesinatos, asaltos, robo de autos, secuestros, enfrentamientos entre pandillas y con policías y la corrupción representada, ya sea en la aprehensión de ex gobernadores rateros o bien exgobernadores prófugos, acusados de saquear las arcas de sus estados, o funcionarios acusados de participar en actos de corrupción con grandes empresas.

Además, la madre naturaleza ha impactado a nuestro país con terremotos y huracanes causando desastres en ciudades grandes, chicas y pueblos.

En este escenario los partidos políticos se preparan para la elección más grande que haya realizado en nuestro país. Mas de tres mil puestos de elección popular en disputa en 30 estados del país. La elección del próximo presidente de México y las cámaras federales, así como gobernadores, presidentes municipales, congresos locales, síndicos y regidores y por supuesto la elección que más llama la atención, la de la ciudad de México, que elige Jefe de Gobierno, jefes delegacionales que ya serán alcaldías con sus respectivos cabildos y congreso local.

Ante este megapaquete, los partidos están haciendo alianzas, tratos y arreglos con quien pueden y se deja, para quedarse con parte del botín. Porque para los ciudadanos es eso, un botín, porque así lo demuestran con la rapiña y actitudes de muchos de los políticos, que hoy están acusados, otros presos y otros amparados.

Pero no todo es malo estimado lector no le escribo para que se deprima, le escribo para crear conciencia del momento histórico y único que vive México, y tomemos conciencia y poner nuestro granito de arena, porque yo creo que siendo consciente, nacionalista y emprendedor este país saldrá adelante. Cumplamos con nuestra parte como mexicanos y ciudadanos.

Así la cosas, hasta pronto.