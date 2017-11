La justicia sin cabeza…

La semana pasada le comentaba, estimado lector, que las instituciones encargadas de impartir justicia e investigar están descabezadas. No tenemos procurador nombrado, tenemos un encargado. No tenemos fiscal general porque el senado no ha nombrado a nadie, no tenemos fiscal para la atención de delitos electorales porque le dieron las gracias por violar la ley al hablar sobre una investigación en curso que generó un debate tanto entre partidos como en la sociedad. No tenemos fiscal anticorrupción.

La justicia en nuestro país es un tema relevante e inconcluso, porque no se ha podido encuadrar debidamente con instituciones autónomas y confiables. Se descabeza a la institución de investigar los procesos electorales cuando estamos en pleno proceso electoral, el más importante de la historia de nuestro país el año que entra.

Pero el Senado se va de puente yhabrá convocatoria para elegir titular de Fepade. Los senadores no se pusieron de acuerdo sobre el proceso para objetar la remoción de Santiago Nieto mientras el acusado (es decir Nieto) acepta su remoción porque dice no hay condiciones para que se quede, pero en eso se atraviesa el puente de Día de Muertos y la próxima semana, después del descanso emiten la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade, que seguirá descabezada.

Lo bueno es que el líder de los priistas, Emilio Gamboa asegura que la van a entrar a los tres temas de los fiscales.

La Suprema Corte de Justicia discutirá en breve un proyecto de sentencia que ordena al Congreso de la Unión emitir en abril de 2018, la Ley Reglamentaria en materia de gasto de comunicación social de los gobiernos federal y estatales, pendiente desde hace más de tres años. Este es un tema sumamente importante, porque ha sido por años un instrumento de los gobiernos, todos y en todos los niveles, para premiar o no.

Para nuestro sistema político es de la mayorimportancia y se presenta en un año electoral, que en estricto sentido público es a destiempo porque este asunto debió atenderse hace años, no tres mucho más y es un arma para bien o para atacar a los partidos políticos, sobre en años electorales, para incluso anular elecciones, por lo que se debe regular con sentido social no político.

La relación entre gobierno y medios debe existir es inevitable pero transparente y bien regulada de tal forma que no se preste a malos entendidos y mucho menos a cochupos.

Así las Cosas, hasta pronto.