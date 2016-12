El gran tema de fin de año es el de los precios de la gasolina. Declaraciones de ciudadanos cuestionan severamente al gobierno, porque se dijo que no habría aumento a los precios de la gasolina, "se acabaron los gasolinazos" se dijo. Hoy tenemos uno que representa en algunos casos según la tabla dada a conocer hasta de 20 por ciento de aumento y no cayó bien en la sociedad, en ningún sector, porque sabemos que repercutirá en los precios de todo y existe enojo, decepción e irritación.



El sector comercial alertó que los nuevos precios de la gasolina que entrarán en vigor a partir del primer día del nuevo año 2017, impactarán los precios de los productos de la canasta básica, lo que se traducirá en un duro golpe para el bolsillo de las familias. El líder de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, lamentó esta decisión y dijo que nuevamente las familias mexicanas serán las que tengan que asumir el costo, ante la imposibilidad del gobierno de implementar otras acciones, como pudo haber sido el combate al robo de combustibles.

Pero fue más claro Solana Sentíes, dijo: "El incremento de hasta 20% en las gasolinas provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor, que verá reducida su capacidad de compra". Esta por desgracia es la verdad. La inflación se disparará y lo vamos a pagar todos.



Estas son malas noticias para los consumidores, que somos todos, pero le impactará más al partido-gobierno en el año electoral que se avecina con las elecciones más importantes para la dupla en el gobierno como lo son las del Estado de México y tres más.



Esto no va ayudar en nada. Espero que el gobernador Eruviel Ávila tenga un plan "B", porque yo creo que el plan "A" ya no servirá y si le agregamos la inseguridad que aumenta en todo el país pues entonces el panorama político se complica, para todos los partidos, no solo el gobernante.



Hoy más que nunca se requiere del talento y habilidad de los políticos que gobiernan y que los asesores de verdad demuestren porque están ahí cobrando. Sí, puede ser que las condiciones externas tengan mucho que ver, pero muchos países han salido y se han fortalecido aún con esas condiciones mundiales, dos de ellos, Estado Unidos y Canadá.



Estimado lector le deseo un Feliz Año 2017 salud y bienestar. Así las Cosas, hasta el año que entra.