Dos estados en descomposición…

Dos estados de la Republica hoy en día están en la mira de la opinión pública esperando explicaciones cuando menos. Los gobernadores de Nayarit y Chihuahua están en la lupa. Uno porque no sabe nada de lo que pase en su estado y el otro porque juega golf mientras ajustician a 14 víctimas y luego asesinan a una colega.

Los ciudadanos no lo creemos al gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, jefe del Fiscal nayarita Edgar Veytia detenido en Estados Unidos que no sabía nada y preguntamos: ¿los responsables de la seguridad nacional tampoco sabían, las agencias de investigaciones no solo policiaca sino política que tampoco sabían sobre las actividades delictivas del fiscal?. Que alguien nos explique porque es increíble creerlo.

Un dato Veytia trabajo con Roberto Sandoval desde que éste era alcalde de Tepic ya como gobernador lo nombró procurador y luego lo hizo fiscal por ocho años, algo que en su momento se le cuestionó. No creemos que no supiera y debería pedir licencia, que seguramente sucederá.

Por lo pronto Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León dice que es su amigo y que no desconoce a sus amigos en desgracia.

La descomposición en Chihuahua es más que evidente, este sería el caso dos. El Gobernador Javier Corral paso de ser un excelente legislador aguerrido, confiable, opositor a los gobiernos priístas e incluso panistas a un gobernador cuestionado y acusado de lo mismo que cuestionó.

La frivolidad la cual maldecía y se quejaba hoy lo acompaña. Mientras el estado se incendiaba con asesinatos placenteramente él se encontraba jugando Golf en Mazatlán con su colega priista Quirino Ordaz, situación altamente publicitada y criticada.

La orden de aprehensión girada en contra de César Duarte, que era algo que se esperaba pero tardo mucho en llevarse a cabo, fue festejada y promocionada por el gobernante Chihuahuense mientras que el asesinato de nuestra colega reportera Miroslava Breach lo minimizaba.

Cesar Duarte seria el cuarto gobernador prófugo.

Esta descomposición social y la violencia desenfrenada hacia el periodismo en el estado obligo al dueño y editor del periódico el Norte de Juárez, Oscar A. Cantú decir adiós, cerrar el diario para proteger su vida y la de su familia. Increíble que en México siga la persecución a los comunicadores en pleno siglo 21. Así las Cosas. Hasta pronto.