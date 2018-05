Las cosas cambian…

Margarita Zavala se fue. No pudo seguir en su lucha por la Presidencia de la República y renuncio a su candidatura presidencial independiente. Las causas básicamente la falta de dinero. Por congruencia dijo al manifestar estar convencida que no podía ganar. "Retiro la candidatura por un principio de honestidad política y también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda", dijo sin inclinarse por ningún otro candidato y aclaro que no ha negociado "nada con nadie".

En una reunión con la COPARMEX, Zavala reflexiono que los malos números de la campaña, la falta de dinero y aparentes presiones de los empresarios, la empujaron a abandonar la contienda.

Esta decisión cambia todo en las elecciones menos la boleta porque se quedará su nombre.

Su tres por ciento que le dan las encuestas lo pelean Meade y Anaya, quienes se expresaron de ella en muy buenos términos.

La pregunta es: ¿Por qué renuncio a los recursos que le otorga la ley vía el INE? Si no tenía recursos porque no usó lo que ley le daba. Al final la falta de dinero la retiró y según declaraciones de su equipo de prensa, los empresarios no quisieron aportar por temor a que López Obrador los viera mal.

Me cuesta trabajo entender el retiro de la señora Zavala. Yo hubiera pensado, como aquí se dijo, que declinará por alguien en aras del voto útil, a menos que sea esto lo mismo pero más sutil y discreto.

La verdad estimado elector es que a primera impresión los simpatizantes de Zavala, los panistas, no se irán con Anaya, se irán con Meade y los ciudadanos simpatizantes se repartirán entre los dos, no creo que se muevan a Morena.

Seguramente después del debate del domingo, los números nos dirán mucho y podríamos confirmar esta Hipótesis.

En la ciudad de México el segundo debate fue más candente. Arriola, Barrales y Carpinteyro tundieron a Sheinbaum, con el caso rebsamen, segundo piso y la barranca en santa fe y que lo único que contestó fue voy 20 puntos arriba los entiendo.

Pero la verdad estimado lector hay que darse una vuelta por la Delegación Tlalpan que sus calles están hechas pedazos, la delincuencia imparable, la deforestación incontrolable y el aumento de construcción de vivienda imparable sin control y orden. No hay agua. En el Ajusco es un caos. Los vecinos están totalmente inconformes con su gobierno. Esto nos espera si gana.

Así las Cosas, hasta pronto.