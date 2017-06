La coalición…

Los políticos buscan nuevos caminos para lograr la gobernabilidad en todos sentidos. Las fuerzas políticas buscan nuevas alianzas y se propone Frente Amplio Democrático (FAD), convocado por el PRD para unir a los partidos de oposición en contra del PRI. Y por otro lado Juan Ramón de la fuente y Manlio Fabio Beltrones dicen que sí a coaliciones pero no a las alianzas.

El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, consideró que la política mexicana está en crisis, por lo que los partidos necesitan lograr una verdadera coalición de gobierno, "que sea distinta a las alianzas tradicionales que no sirven de nada y no han dado resultados". Por su parte, el priista Manlio Fabio Beltrones dijo: "más que ganar la elección, hay que pensar en la gobernabilidad".

Y la verdad es muy cierto lo que sostienen estos dos personajes de la política nacional con amplia experiencia y que buscan nuevos caminos en este México convulso y desorientado. Necesitamos modernizarnos.

Se ha planteado la famosa segunda vuelta y la sociedad en general la ve con buenos ojos. La segunda vuelta busca legitimidad y por ende gobernabilidad. No está mal pero creo que necesitamos más que eso.

La propuesta de Manlio y De la Fuente buscan mayor participación conjunta de los actores. Es decir hacer, nuestro sistema político-administrativo más compartido y participativo.

Sin embargo, los partidos políticos, todos, no levantan la mano. Los promotores tanto de un partido como de otro son grupos que buscan modernidad y nuevos caminos, pero las fuerzas pesadas tradicionales enquistadas en los partidos, sobre todo en los tres grandes, se resisten porque sienten que perderán el control.

No hay una aceptación, priistas critican al PRD, a Barrales, pero los perredistas rechazan la propuesta de Barrales; en tanto que en el PAN guardan silencio al respecto pero inician el fuego interno en contra de su líder, el joven Ricardo Anaya. Lo que es claro es que van contra el PRI y Morena.

La construcción del Frente Amplio Democrático (FAD) ha provocado división al interior del PRD, en las siete corrientes que conforman el CEN.

La frase de la semana: "por el momento no voy" dice Antonio Meade, "Sin embargo, todavía pueden cambiar muchas cosas". La lectura es clara por supuesto que va ir y las reglas del PRI serán cambiadas y lo veremos pronto, pero habrá respuesta de la otra parte de la moneda. El grupo priistas políticos no tecnócratas.

Así las Cosas, hasta pronto.