La política y la reconstrucción…

Una vez pasada la emergencia de los sismos, la política retoma los espacios de platica y el análisis en los medios, sin dejar de ver la exigencia de los ciudadanos y sobre todo de los afectados del manejo de las donaciones y más las de efectivo.

Una declaración interesante y con gran soporte legal es la hecha por el jurista Diego Valadés, exprocurador de la Ciudad de México y de la República y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene que en las declaraciones de los partidos políticos existe una gran dosis de ilegalidad.

En su ponencia al participar en la conferencia magistral en la UNAM con el título "Es posible hacer vida democrática sin dinero", el constitucionalista explicó que en caso de que los recursos públicos que hoy manejan terminen aplicándose a objetivos no electorales los partidos políticos serán merecedores de una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral INE, que tendrá que rechazar todas las justificaciones de gastos y tendrá que responsabilizarlos por desvío de los recursos expuso. Son recursos públicos y tienen que rendir cuentas públicas y sino las elecciones tendrán muchos puntos jurídicos para anularlas.

El argumento es sencillo, recursos electorales que son destinados a otra actividad vulnera el principio de equidad del proceso que culminará con la elección presidencial del año que entra.

Tal vez para nosotros los ciudadanos de a pie, que no somos doctores en derecho como Diego Valadés, nos puede costar trabajo entender este principio jurídico y esta acción. Pero la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que se les quite dinero a los partidos, no todo, hay diversas propuestas creo que se inclinan por la mitad, para destinarlo a la reconstrucción de viviendas.

Sin embargo, estoy convencido de que sí existe una forma legal y totalmente constitucional para que los recursos de los partidos, que pocos han renunciado a ellos, se canalicen hoy a la reconstrucción y después a otros rubros pero que no regresen a los partidos, porque es demasiado dinero para ellos, que al final son pocos los políticos, cuando menos los gobernadores, que terminan sus mandatos, con buenos números y buenas cuentas.

Los políticos tienen la gran oportunidad que les puso el destino y deben responder a la sociedad, porque la sociedad requiere de ellos hoy y si no lo hacen, la factura se las cobraran el año que entra. Así las cosas, hasta pronto. hmares21@yahoo.com.mx