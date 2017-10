Los azules y Anaya...

El PAN se rompió por la renuncia de Margarita Zavala, y los segmentos que era "Calderonistas" convertidos en "Zavalistas" y los "Anayistas" con un pequeño ingrediente de "Maderistas". Los grupos creados por inercia en batallas pasadas están ahí, no se han ido y actuaran sin duda.

Lo primero es que "Maderistas" y "Calderonistas" trabajaran para Margarita con toda seguridad y buscaran descarrilar la carrera del Anaya, en busca de la candidatura presidencial.

Se ha publicado desde la semana pasada, poco antes de que Margarita Zavala renunciara a su partido de toda su vida, que las candidaturas del Frente ciudadano por México PRD, PAN Y MC estaban dadas, y la presidencial era para Anaya.

Esta premisa fue apoyada por Margarita cuando aclaro que el mismo Anaya le había dicho que dentro del PAN no habría proceso para definir candidato porque se realizaría en la pista del Frente. Finalmente Margarita Zavala se registró como candidata independiente y con toda seguridad ganará muchos votos, que estaban destinados al PAN, aunque el joven dice que no.

Políticos panistas se han volcado a la declaración oportunista a favor o en contra, pero quien si se paso fue Ernesto Rufo quien aseguro que con la salida de Zavala se había ido la pus, eso no es de caballeros y mucho menos de política de altura. Tache para el Cachanilla.

Por su parte la senadora Luisa María "Cocoa" Calderón renunció a su militancia en el PAN y casi a la par se registró ante el INE como candidata a diputada federal por el distrito diez por la vía independiente. Dijo que en el PAN no hay imparcialidad, no hay libertad, no hay certidumbre y es tiempo de cerrar este ciclo, se fue, congruente con su cuñada.

Ex políticos que han pasado por tres o más partidos o han intentado crear uno propio, abogados que se han propuesto para ocupar cargos públicos, activistas sociales o civiles engrasan la lista de 31 aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente.

Y si alguien quería vera Carlos Slim en la boleta pues no será, pues en conferencia de prensa descarto su participación como candidato a la presidencia de la Republica, pero dijo que su fundación donará y ejercerá más 2 mil 200 millones de pesos, monto ya quintuplicado que se logró reunir gracias a las aportaciones de más de 217 mil donadores en ayuda a damnificados.

Un exgobernador más a la cárcel Eugenio Hernández de Tamaulipas.

Así las Cosas, hasta pronto