Anaya el escándalo de esta semana…

La política nacional envuelta en escándalos nuevamente.

El escándalo que involucra a Ricardo Anaya es uno de ellos con otros más que saca a relucir la Auditoría Superior de la Federación que involucra a tres secretarías de Estado.

Sedesol, Sedatu y ahora Sagarpa, y el gobierno tiene que actuar.

El candidato del frente reta "Si tienen algo vengan por mí", dice el joven candidato en un reto directo a la PGR y el SAT.

Las autoridades tienen que medir muy bien sus acciones, porque cualquier acción legal tiene implicaciones profundas en el sistema político y en la sociedad.

No está fácil porque Anaya sabe que, si actúan en su contra, es lo mejor para él porque se victimizaría, sin la contundencia de las pruebas en su contra no son convincentes y como lo dijo contundentes, de tal forma que no haya ni el mínimo rastro de duda.

Otra es que el PAN evalué y lo bajen.

El jefe Diego Fernández de Ceballos dijo una fase peligrosísima: "a Anaya solo lo quitan matándolo".

Esta frase es muy desafortunada porque no creo que debería ni considerar una situación así.

A nadie le conviene, pero sobre todo no le conviene a México.

Por lo pronto el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, panista en rebelión, contradijo a Ricardo Anaya, de una supuesta guerra sucia en su contra y aseguró que sin importar el tiempo del que se trate y si es electoral o no, el delito está ahí y se tiene que perseguir.

En tanto Anaya explica:

"Si al menos el cinco por ciento de lo que se ha dicho el PRI en mi contra y han repetido hasta el cansancio los medios de comunicación fuera cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT?

¡Aquí estoy!

Saben dónde encontrarme, saben dónde vivo.

Me siguen todo el santo día con los vehículos del Cisen.

Esto es porque todo es una vil mentira... una cortina de humo".

José A. Meade dijo que hay una "brutal inconsistencia" entre los ingresos y propiedades de Ricardo Anaya.

"A una persona que ha tenido una trayectoria en el servicio público, no importa cómo haya sido su casa, no le basta con hipotecar su casa para comprar una planta industrial. No hay manera. Hay una brutal inconsistencia", dijo.

Respecto a López Obrador, Meade dijo que el candidato de Morena no ha cambiado y sus propuestas siguen siendo un peligro para México.

Ya lo dijo el Premio Nobel de literatura Vargas Llosa.

Esta es la información usted juzgue y decida.

Así las Cosas, hasta pronto.