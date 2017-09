Abajo los chapulines...

Hoy inicia una nueva etapa en el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza se convierte en el gobernador constitucional del estado con una expectativa muy alta por parte de los ciudadanos. Eruviel Ávila tomará unos días en la banca y esperará a que lo llamen. Ya lo dijo quiere seguir sirviendo a los ciudadanos y seguramente no tardará mucho. Lo veo en Educación Pública.

Alfredo Del Mazo tiene mucho camino por andar en un Estado, pero tiene con que hacerlo, ahora falta que el equipo responda.

Una de las reformas de última generación a los estatutos y documentos básicos del PRI que fueron vistas con mucho agrado fue la prohibición que legisladores repitieran consecutivamente como diputados o senadores por del principio de proporcionalidad, es decir plurinominal.

Esta situación que durante años se llevó a cabo entre los legisladores, no solo del PRI sino de todos los partidos, para colocarse como candidato plurinominal, los llamados legisladores de partido, que en realidad no son otra cosa que "chapulines legislativos", por lo cual durante la asamblea priista fue llamada la reforma "antichapulines".

Políticos tricolores que estuvieron de acuerdo con ella sostienen que es un reclamo de la militancia y las bases que se acabe con los "chapulines", para dar posibilidades departicipación a nuevas caras, nuevas generaciones y no siempre los mismos lo que pudiera pensar que lleva dedicatoria a políticos de gran trayectoria, que si han sido beneficiados con este procedimiento.

Todo iba muy bien, pero el INE inexplicablemente echó abajo la propuesta y no la autorizó, con el argumento de que es inconstitucional porque viola el derecho de ser votado. No me lo explico, cuando es totalmente lo contrario porque con el principio de representación proporcional, los plurinominales son nombrados sin ser votados, es decir les regalan la curul. No hay explicación, más que los grupos políticos beneficiarios de siempre, operaron para echarla abajo, lo que se consideraba como un triunfo de la militancia y de las bases, denunciada y combatida en la Mesa de Estatutos de Campeche. No se pudo terminar con los privilegios y seguiremos viendo a los de siempre.

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, afirmó que el Frente Ciudadano "es un pase automático para Ricardo Anaya.

Así las Cosas, hasta pronto.