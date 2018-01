Uno de mis millennials favoritos vive en Nueva York, nadie le ha regalado nada, antepuso un sueño y lo complementó con un esfuerzo sobrehumano bastante loable; su primer viaje internacional fue a esa ciudad y ahí dijo que quería trabajar, ahí materializó la meta de algún día vivir.

Su primer paso fue estudiar una carrera acorde a su objetivo y escogió finanzas, después agarrar experiencia en diversas empresas, alternando ciudades y constantes mudanzas con todo y una familia recién formada; en la frente tenía marcado a donde quería llegar y hoy ya está como 'vicepresidente de algo' en Credit Suisse, una organización bancaria de Wall Street.

Bueno, pues el lazo familiar que nos une, me permitó un día pedirle el favor que atendiera pocas horas a un grupo de personas muy importante para mí, cual fue mi sorpresa que él me mencionó su método de 'Zero Mistakes' (Cero errores) para atender tal enmienda.

No creo en lo perfecto, si en lo perfectible, y él me cautivó con esa estrategia de tener bien 'planchado el terreno' de cada paso que requería su tarea, tener capacidad de solucionar los detalles que fueran surgiendo y confirmando más de una vez las responsabilidades que recaían en terceros, que es ahí donde muchas veces te puedes atorar.

¿Qué creen que pasó? Pues cero errores en la operación, además de la satisfacción total de las personas a las que amigablemente atendió.

Me quedé con una gran enseñanza, en ocasiones nos confiamos a pensar que todos saben sus tareas, o de que no pueden pasar imprevistos, o de que todo sale porque es fácil que salga, y tener ese método de 'Zero Mistakes' te asegura al menos, que no quede en ti alguna posible falla; supongo que él se equivoca diario como muchos de nosotros, pero estoy seguro que optimiza cada error como una oportunidad potencial de ser un mejor profesional y excepcional persona.