En un consenso que hice entre la sociedad Millennial que tengo a la mano, llegué a una triste deducción: no importa el significado de una tradición, si la creen anticuada es un hecho que ya no la seguirán.

Solo fue una pregunta la que realicé ¿pones altar?, las respuestas fueron: -pues mi mamá sí-, -yo no-, -para que-, -pus mi abuelita- y total, fueron muy pocos los resultados afirmativos sobre seguir la costumbre sobre el Día de Muertos.

No importa lo que represente, ni que sea un legado que lo hagan nuestros antepasados, de hecho es peor para el razonamiento de nuestra generación que lleve años, porque se asocia con viejo, y pues con eso que ya "evolucionamos" en todo, pues ya para que.

Y todo esto lo escribo con conocimiento de causa, yo no valoraba como merece este día, pensaba que el tener diario en la mente y el corazón a nuestros difuntos bastaba para no seguir como me enseñaron los pasos de poner un altar.

Fue el complot en mis sentimientos que empezó James Bond hace un año con la película Spectre filmando el hermoso desfile que hoy ya es una realidad en la Ciudad de México y que culminó de manera magistral Disney Pixar con el reciente estreno de 'Coco'.

Lograron llegar con el cine, un aliado primordial del Millennial, a explicarnos de verdad lo que significa que cada 1 y 2 de Noviembre pongamos las fotografías de la gente que se ha adelantado junto con los productos que en vida eran sus favoritos.

Lamentable es que como a mí a varios les pasó, que el proceso de concientización no fue tan ortodoxo, pero el resultado fue retomarlo entre nuestra generación y valorar la tradición.