Esos que solo ‘venden humo’

A poco no te has topado con tip@s que se piensan expertos en cierto tema, o que dicen hacer y saber de todo, dicen hacer todo y no hacen nada, que crean expectativas difíciles de cumplir, que traen mucho verbo con soluciones poco creíbles o intentan exhibirte suponiendo que están más preparados y a la mera hora solo son personas que simulan tener poder para poder beneficiarse de la gente que quiere que le compre un servicio o idea, como define la R.A.E a la frase 'vender humo'.

Sebastián de Covarrubias, lingüista español, dice que el término fue adoptado del Derecho Romano venditio fumi y se refería a las "promesas falsas". Debes tener mucho cuidado con escucharlas, con seguirlas, con darles tu confianza, son líneas tan delgadas que es muy difícil de distinguir en el momento que te están ofreciendo algo que te pueda cautivar pero con el tiempo solo va a desaparecer.

El vendedor de humo merece ser descubierto, merece ser cuestionado, merece escuchar frases que lo obliguen a reconsiderar sus alcances o en su defecto a que se confirme la falsedad de su información. Son gente que llega a ser nociva para tu entorno y para tu vida.

El área de marketing ha sabido adoptar esta idea creando el concepto de Vapor Marketing, el cual se caracteriza por realizar anuncios al mercado de productos o servicios por adelantado explotando la gestión de las expectativas combinadas con actividades adicionales de venta en línea y fuera de línea.

Hay otro caso, de gente que produce y genera resultados diario, con constancia, con entusiasmo y con perfil totalmente bajo, ellos se dedican a lo suyo sin mirar a los lados pero que increíblemente pasan desapercibidos, ellos deben de ser más tomados en cuenta, más reconocidos e incluidos en la toma de decisiones, deben destacar más.

¡Cuidadito eh! Hay muchos rondándote, mejor dales la vuelta y trata de no contagiarte, bueno los dejo 'me voy a meter un ratito a Facebook'.

humbertogandara.com