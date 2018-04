Sin lugar a dudas, hoy disfruto mucho más ver las películas que me entretuvieron de niño. En una de esas, te sientes identificado por la marca de vida que te ha dejado, como a mí, un clásico de Walt Disney Pictures: El Rey León.

En esta película, recuerdo los sentimientos de los que fui cautivo mientras se daba la trama, pero muchos momentos de reflexión me llevaron a un personaje: Rafiki.

Wikipedia lo describe como un híbrido entre mandril y papión (sé que la fuente no es la mejor :D), y su nombre proviene de la palabra “rafiq”, que en dos idiomas, el suajili y el árabe, significa “amigo”. Este viejo sabio me hizo sentir mucho miedo cuando escuché por primera vez (a los 10 años de edad) que “el cambio es bueno…”, y lo complementó con un “sí, pero no es fácil”.

Ahí empecé a imaginar cómo sería ese terrible y temible escenario de cambiar algo a lo que ya estás acostumbrado, algo en lo que te has especializado. ¿Cómo es posible que alguien quiera empezar de cero si ya está superfamiliarizado con una situación en específico? Muchos años después escuché el término “zona de confort” y lo asocié directamente con esa frase, valoré mucho la posibilidad de estar algún día en esa disyuntiva.

Otra escena por destacar es cuando le pega con su bastón al protagonista, Simba, y este lo cuestiona, a lo que el mono chamán responde: “No importa: está en el pasado”. El león le dice: “Sí, pero aún duele”. Rafiki le responde: “¡Oh, sí! El pasado puede doler pero, tal y como yo lo veo, puedes huir de él o aprender”. Era un maestrazo el sabio anciano.

Si cuando eran chavos la vieron pero no la han disfrutado como adultos, no duden en hacerlo y “mirar más allá de lo que ven”, como excelentemente también menciona este gran personaje.

