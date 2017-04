¿Qué es un Millennial?

Voy a explicarlo en versión 'pegando y sobando' :D. Es decir, pros y contras los cuales reuní a través de conceptos que encontré en las páginas web de mayor credibilidad y también con gente destacada (en mi opinión) que trabaja con Millennials o es jefe de ellos.

El Millennial es curioso, busca siempre romper esquemas, se empapan de diferentes temas, tienen como estilo de vida la velocidad, está en constante búsqueda de lo nuevo, ejercen su opinión, trabajan desde casa y simplifican tareas. Aunque también se desespera fácilmente, si no le gustan los procesos prefiere renunciar que adaptarse a ellos, están perdiendo sensibilidad en algunos temas de la vida, su privacidad ya la ponen en un segundo término, y 'googlean' sólo para conocer el concepto, aunque no profundicen en ello.

Es talento joven con ideas innovadoras, tecnológicas y a la vanguardia; retan al sistema y encuentran áreas de oportunidad, destaca que conocen el comportamiento de un consumidor Millennial y consumen muchísimo lo digital. En contra tienen que no aceptan un "no" como respuesta, no aceptan lo establecido, buscan la felicidad en las compañías o se van corriendo, no están convencidos de tener un trabajo 'Godinez', no hacen planes a largo plazo, en algunos casos son poco responsables y es difícil impactarlos a través de publicidad convencional.

Autodidactas, analíticos, les gusta vivir la vida sin limitaciones y se atreven a romper barreras, pero egocéntricos, sin ganas de trabajar en equipo, volátiles y egoístas en mucha de su conciencia social.

Buscan más valor por su dinero, poseen recursos de información que antes no existían ya que en internet encuentran todo, son menos leales que generaciones anteriores, y tremendamente exigentes como consumidores, defienden mucho sus intereses, eso los hace un cliente al que hay que aportar valor para ganarlo.

En la licuadora de conceptos que existen, rescaté temas para ahondar pero además descubrí un lado oscuro que es digno de resaltar.

No se trata de justificar a la bola de 'Minions' que también son 'Ninis' (Ni estudian, ni trabajan), o los que no tienen claro qué hacer con su vida y piensan que merecen todo, de acuerdo con información consultada más de 70 millones de personas menores a 27 años se encuentran desempleadas en el mundo.

¡Tampoco son los reyes que el planeta esperaba eh! Solo que hay que adaptarse como sociedad a esta generación la cual hace que los conceptos de trabajo, vida y consumo cambien drásticamente.

Citando como fuente a Forbes la generación Millennial abarca de 1983 a 1995, pero en algunas publicaciones alrededor del mundo la ubican desde 1980 hasta el 2000, de ahí lo del milenio, algunos sociólogos la posicionan hasta el 2001 antes del atentado del 11 de Septiembre.

No es paja, es tener todas las bases para comprender que las prioridades no son las mismas que las de la Generación X -con origen de 1965 a 1979- o los Baby Boomers, nacidos de 1946 a 1964.

Hay que adecuarse a la Generación Millennial y no esperar a que esta se adecue a nosotros; si te quedó alguna duda pues 'Pregúntale a Google'.

milenio@humbertogandara.com

@HumbertoGandara