En la vida puedes ir buscando tu beneficio personal y familiar con acciones que construyan tu destino. En el camino encontrarás gente que te ayude a crecer y también personas que traten de limitar tu acceso a nuevas oportunidades; es tu decisión saber a quién seguir, a quién evitar, en quién confiar, en qué creer.

Compartirás alegremente tu sano crecimiento con personas que te quieran, que han visto tu trabajo, que son testigos de tu dedicación y quienes no tienen duda de tu profesionalismo, pero también aflorarán personas que te quieran poner el pie, que hablen de ti, o a quienes no les guste nada que te superes, y no entenderás el porqué.

Es sano ir por la vida como Roberto Carlos: teniendo 'un millón de amigos', pero es técnicamente imposible. Siempre va a haber alguien que no tenga afinidad contigo o con lo que representas, con lo que pienses o como actúes. Por eso, trata de hacer las cosas con la conciencia tranquila y, si resulta que te equivocaste, que sea solamente un error de humano.

Dedícate a buscar la cima sin atentar contra nadie, sin vulnerar tus valores, sin limitar tus esfuerzos, sin olvidar lo que eres; sabiendo que tus objetivos no tienen el fin de destruir nada ni a nadie. Sé una persona fuerte pero noble, firme pero justa. Y, aun reuniendo todas esas sugerencias... molestarás a alguien.

Tu peor enemigo será el miedo a tener enemigos, pero no importa lo que hagas: detractores siempre habrá.

HumbertoGandara.com