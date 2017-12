Antes que nada, quiero ofrecer una gran disculpa porque hace casi un mes que no escribía en esta sección. En una de esas, ni te diste cuenta, y sé que mucho menos andabas con el pendiente :D, pero sí me parece necesario remarcarlo. Esto fue causado por una experiencia genial e inolvidable, laboralmente hablando, y es que casi todo este tiempo tuve la fortuna de trabajar en Emiratos Árabes Unidos.

Sin duda alguna, aprovechar este tipo de oportunidades abre caminos, sobre todo si se va dispuesto a aprender, a absorber las buenas costumbres de gente habituada a otro universo laboral, personas con una experiencia distinta que tornan positiva o negativamente cualquier situación.

Viví muchas cosas, que iré platicándoles en esta sección, pero quiero empezar por la que más me cautivó: tiene que ver con el servicio al cliente y la prioridad que este tiene en uno de los hoteles en que nos quedamos, el Hilton Grand Capital de Abu Dhabi.

Su gerente de ventas, Lamiaa El Fatihi, conocía la importancia de tener un grupo tan nutrido como el que llevábamos. Cada vez que se presentaba un problema, le daba una práctica solución; de cortesías sobre algunos cargos extras ni platicamos. Su frase favorita era “No worries, no worries” (“sin preocupaciones”).

Y no me gustaría que se malentendiera: su clave no era el regalo, sino que sabía qué regalar, sabía que no iba a impactar en costos para el hotel donde trabajaba y el sentido de satisfacción total que generaba en sus clientes con esos detalles. Consiguió que quienes nos quedamos ahí tuviéramos una estancia feliz, y sin dudarlo sería la primera opción para volver.

En ocasiones los establecimientos quieren cobrar y ganar por todo, quieren lograr en una visita mucha utilidad, sin ponerse a pensar que un cliente constante les conviene más a largo plazo. Como cultura de atención al cliente, experimenté una de primer mundo, donde lo que no cuesta mucho, valdrá mucho más.

