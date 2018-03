¿No te pasa que hay personas cuya existencia conoces desde hace mucho tiempo, te caen bien, en algunos casos hasta admiras sus cualidades, y no sabes con exactitud por qué están donde están, pero es lo que menos te preocupa, porque lo consideras merecido?

Pues a mí sí. Recientemente, un tipazo que siempre me ha transmitido excelente vibra, de quien repetidamente escucho comentarios en los que trata de sumar y jamás he sido testigo de que destruya a alguien con palabras, platicó conmigo unos minutos.

(Mucho que aprender en el párrafo pasado, lo sé).

Bueno, la charla fue productiva y ‘llegadora’ al extremo de que quise compartir los destellos de aprendizaje que fui cachando. “La meta es el cielo”, me comentó en franca referencia al límite que puedes considerar para tus objetivos; es decir, sí puedes marcar un tope, pero que no te importe mucho su extrema altura.

La tranquilidad con la que él ve los tiempos de evolución me asombra: le dio mucho énfasis al trabajo diario y a no dejar de generar. Yo ya conocía el concepto de que tu marca de vida es tu nombre, pero él me lo envolvió con detalles tan pequeños como el corte de cabello y tan grandes como trabajar incansablemente en la humildad.

En el camino es necesario encontrar gente que comparta una dosis de su legado; la experiencia es algo que siempre tienes que respetar y valorar. A veces, escuchar se nos hace muy difícil y basta con saber que alguien ya vivió lo que tú; en otra versión y con otros protagonistas, pero muy parecido a lo que ilusamente sientes único.

Disfruta tus tiempos, ten firmes tus prioridades y marca tus objetivos en esa regla que seguro te ingeniarás para hacer llegar al cielo.

