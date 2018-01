No es necesario ser viejo para ser sabio. Tengo muy cerca a una persona que no rebasa los 45 y que tiene demasiada inteligencia, que soluciona las cosas de modo práctico y racional, que aprende día a día en un puesto nada fácil, que sin ser millennial tiene muchos rasgos de nuestra generación y confía ciegamente en la gente joven. Diario avanza por un objetivo que beneficia colectivamente en la organización donde labora.

Durante largos años tuvimos una convivencia ocasional que me hacía pensar que ya lo conocía, pero bastaron unos meses de estar cerca de él para ahora sí saber quién es y comprobar lo mucho que se puede aprender de un sabio joven.

Entre las diversas, amenas y productivas charlas que tuvimos, me comentó de un parámetro de medición bastante singular: 'mejor es bueno'. Específicamente, se refería a que si en algún escenario tienes un resultado como antecedente y al volver a intentar avanzas aunque sea un poco, lo hiciste bien, y no tienes que lamentarte por no haber llegado a la meta máxima posible.

Esta frase no alienta el conformismo, está compuesta de una mística de hacer todo con pasos firmes, viendo siempre para adelante; avanzar aunque sea poco, alegrarnos por lo cosechado y no desanimarnos si queríamos llegar más lejos: al final de cuentas, es bueno si obtuvimos un saldo mejor.

El trabajar y generar día con día, trae siempre buenos resultados, no importa si nadie los ve, no importa si no te reconocen o valoran, pues el día menos pensado llegará el resultado del cúmulo de esas acciones, aunque muchas de ellas pasaran desapercibidas. No desistas, no te canses de luchar: si lo haces, el primer afectado serás tú.

Saca lo mejor de cada charla, haz tus notas mentales y enfoca positivo todos esos esfuerzos. Que este año que inicia sea mejor, y eso será bueno ;).