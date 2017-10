Mi mayoría de edad… laboral

Hoy cumplo 18 años en mi trabajo, y tengo 34. Fue en Octubre de 1999 la primera vez que pisé el lugar donde he aprendido por muchos métodos la manera de ver y afrontar la vida, es aquí donde empíricamente fui aprendiendo como realizar una profesión, donde he visto desbordar pasión, donde la estrategia es el pan nuestro de cada día y donde creces cobijado de una mística formada por gente que concreta sus metas.

Soy muy feliz desde que tenía 16, e independientemente de que sepas donde laboro y del agradecimiento eterno para todas las personas que han sido parte importante en este proceso, quiero decirte que en los últimos 6,570 días no he sentido nunca el enojo por ir a trabajar, tampoco me pesan los Lunes, y ni siquiera me preocupo si es ´finde´ y hay algo que hacer. Corrí con la suerte de realizar a diario la actividad que más amo y a parte por la cual me pagan un salario.

Me declaro culpable de perseguir un sueño, trabajo día a día por lograrlo, porque dicen los que saben que sin sacrificio no hay triunfo, y muchas veces me ha pasado que la que montaña de objetivos que te fijabas escalar era solo un nuevo inicio.

Lo importante es que cada quien tenga su escala propia de crecimiento, lo que para muchos es poco, para ti puede ser magno y de eso es de lo que se trata, que realices actividades que llenen tu corazón lo más seguido posible, que recibas un pago por hacer lo que realmente te gusta, que cuando pienses en trabajo te venga una sonrisa a la cara, que encuentres la plenitud y luches contra lo que sea por lograrlo, al final del día, valdrá la pena.

Tu carrera se irá formando por decisiones, a veces buenas, en otras malas (en ocasiones pésimas o algunas hasta tremendamente correctas) pero lo más importante será que todo lo vayas enfocando positivo, todo sirve y los errorzasos muchísimo más.

El apoyo de mi familia ha sido vital, no son horarios fáciles, no son escenarios ideales, pero da mucha estabilidad saber que te apoyan a lo lejos y que los sientes muy de cerca. Gracias por estar.

HumbertoGandara.com