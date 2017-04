Intenta Distinto

Una mística de las que más me gusta es cuando intentas hacer las cosas de manera diferente.

Es por ello que he tenido algo de problemas existenciales desde que era ‘pubertón’, sin nadie que me dijera que estaba bien tratar de que tu rutina no fuera siempre igual, lo tuve que descubrir acompañado de un sentido de culpabilidad el cual disminuyó cada vez que obtenía un nuevo resultado.

Por supuesto que habrá fallas si implementas este concepto, pero entre más ocurran mejor autocrítico te vuelves, siempre se traduce en aprendizaje, la cuestión es vencer ese tremendo miedo al ¿qué pasará? el cual es el mejor amigo del ¿Qué dirán? y del ¿Me criticarán?

¿Sabes?, siempre dirán algo y te criticarán constructiva, destructiva, objetiva u ‘ojetivamente’, lo importante es que ya diste de que hablar, porque no seguiste algún proceso o método escrito que ya era una costumbre, regla o camino obligatorio para lograr un objetivo. Creaste otra visión.

En el trayecto parece pecado, terminas criticado aunque des mejores resultados que los esperados, pero al final de cuentas vale absolutamente la pena la satisfacción personal y el excelente sabor de boca que dejas a la gente a la que realmente le conviene y desea que hagas mejor tu trabajo.

Al Millennial le mata más de lo mismo, por eso si eres jefe de uno, déjalo que explore alternativas, déjalo que se equivoque al tratar de investigar si lo puede hacer de otra forma, déjalo que se sienta cómodo al saber que hay más de un procedimiento, aunque solo conozcan uno en tu organización; te va a dar soluciones inimaginables al intentar distinto, y también te va a dar muchísimas ‘primeras malas ideas’ las cuales podrás desechar si le hacen honor a su nombre.

Debes saber identificar la persona de la que vale la pena recibir su opinión u optimizar su desempeño; porque el que no trata de ser profesional, sea de la generación que sea, no merece que te desgastes y te arriesgues apoyándolo.

Si eres parte de los Millennials, no te canses de hacerlo, y en una de esas de pensarlo como un derecho de la generación. Todo esto viene acompañado de un desarrollo propio de sentido común, el cual deberás de ser muy inteligente, humilde y centrado para volverlo parte de ti. Ya no es un juego la vida, y es neta, pero la puedes fusionar con tu mística y un toque mágico de esa responsabilidad que tanto te dijeron tus papás.

Me pidieron un e-mail para recibir retroalimentación del artículo, vi que muchos de los articulistas ocupaban sunombre@milenio.com... intenté distinto ;).

Pero a todo esto, ¿Qué es un Millennial?





milenio@humbertogandara.com / @HumbertoGandara