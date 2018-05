Equilibrio. Es tan fácil escribirlo y, en ocasiones, tan difícil encontrarlo, junto con la forma idónea de mantenerlo.

Solo las experiencias que vas teniendo forjan, día a día, ese punto de balance, el cual debe ser una prioridad para estabilizar tu vida.

Recientemente alguien, de esos personajes que agradeces que lleguen a tu vida, me contó una fábula que me ayudó a entender con mayor firmeza ese concepto: “Tú ya estás como cuando la gallina y el cerdo estaban platicando en la granja sobre lo que iban a comer en la tarde”, me dijo cuando le hice un petición un tanto cuanto estrafalarias. Y es que, según la narración, la gallinita andaba bien contenta porque iban a comer huevito con jamón. Le preguntó al cerdito por qué él no estaba tan feliz, y este le dijo: “Tú estás contenta porque para hacer ese platillo sólo vas a participar, pero yo me sacrifico”.

Me dejó desarmado con tal metáfora. Reflexioné inmediatamente, y descubrí que en muchas ocasiones pienso que lo mejor para uno es lo mejor para todos. Pero debemos poner de nuestra parte para encontrar el equilibrio, o al menos intentarlo.

Los medios que usemos deben tener un fin positivo para los que estén inmiscuidos. Piensa y haz lo mejor posible para todos, y contempla también que la inconformidad es un tema con el cual deberás convivir en ocasiones. Fuerza.