Resulta que cinco clavos insertados en una llanta de mi automóvil, cada uno en diferente momento de hace casi igual número de meses, me llevaron a conocer a un personaje de gran oficio, un profesional en su ámbito y alguien que, en cada ocasión que lo he visitado, me ha dejado un consejo destacable.

No he tenido la gentileza de preguntarle su nombre pero, la primera vez que lo visité y antes de confirmar que la llanta se encontraba vulnerada, me dijo: "Hay que saludar a todos, joven. Luego la gente se enoja de que no la saluden y se desquitan". Me quedé pensando mucho en su consejo y ajusté esos detalles en mi forma de actuar.

La segunda ocasión se quedó viéndome y después alzó la mirada al cielo :P. En la plática mencionó los años de experiencia que llevaba vulcanizando neumáticos y enfatizó: "Hay personas que ya se dicen 'talacheros' y los vi hace poquito arreando vacas. ¡No, mi joven! Esto es de experiencia y de saber las cosas bien".

La tercera, fui con uno más cercano a mi casa y me hizo un mal servicio. Terminé regresando con él. "Seguro se lo hizo un chavo, pero no les enseñan cómo hacer las cosas, por eso lo hacen mal".

En la visita 4 me comentó sobre su dura situación laboral, pero aseguró que le encanta su trabajo. No le importa hacerlo diario, día y noche; lo motiva su familia (a la que casi no ve) y está convencido de que nació para esto.

En el más reciente servicio le pregunté por qué no tiene 'chalán' y me respondió: "A los jóvenes de ahora ya no les gusta ensuciarse, quieren trabajar poco y ganar lo mismo que uno, que lleva tanto tiempo aquí, rompiéndose la espalda".

Casuales o cobardes, los clavos en mi llanta me dieron un enfoque positivo en una situación adversa. Esto me llevó a analizar a fondo en aquellos conceptos y, por supuesto, en el honor de conocer al dueño del negocio llamado Don Talacha.

HumbertoGandara.com