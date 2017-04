Muy tarde, no sé por qué, leí la maravilla de novela que es 1984. Y digo que no sé por qué, pues en mis libreros tenía no una, sino dos veces el libro. Pero me encantó leerlo hace poco tiempo, porque ya como adulto lo disfruté enormemente.

Hago esta breve introducción, porque el sábado pasado que vi la obra Espasmo en el teatro La Capilla, la primera imagen que vino a mi mente fue la del protagonista de la historia escrita por George Orwell, y la relación de pareja que establece, por supuesto con muy mal final.

Esa es la única conexión que existe entre un texto y otro, pues como bien lo dice el título de la novela, su anécdota se ubica en ese año (1984), que evidentemente ya quedó en el pasado, mientras que la historia de Espasmo, escrita por Viridiana Nárud, sucede, como bien se resume en el programa de mano, en “un futuro no muy lejano, en el que dos amantes que representan dos posturas ideológicas de su propia sociedad (fallida), en la que él es colaborador del régimen represor y ella una disidente, viven sus últimos encuentros pasionales antes de un final anunciado. Su relación está llena de deseo, odio, violencia y quizá un resquicio de amor”.

Ahora a hablar de lo que vi; más bien vimos, porque fui a la función con tres amigos, y resulta que para cada uno la obra fue diferente.

Espasmo, según el diccionario de la RAE, es “una contracción involuntaria de los músculos, producida generalmente por mecanismo reflejo”.

Ahí empezó la discusión con mis amigos. Por qué ese título, no tenía nada que ver, afirmaba uno; mientras que otro argumentaba que hacía referencia al acto reflejo que lleva a los personajes a defender su persona antes que su relación.

Cenamos y discutimos un poco más.

Luego, antes de despedirnos, hubo aún un intercambio de ideas sobre lo que habíamos visto.

Cuento todo esto, porque más allá de quien tenía razón o no, fue muy bueno ver y vivir lo que Espasmo había provocado en cada uno de nosotros, lo cual es un gran triunfo para cualquier espectáculo teatral.

Hamlet Ramírez y Diana Sedano protagonizan esta puesta en escena dirigida por Diego Álvarez Robledo, y producida por el incansable Eloy Hernández, junto a Sandra Dubski.

Espasmo se presenta en tres últimas funciones este fin de semana (sábado 18 y 20 horas, domingo 18) en el teatro La Capilla, en Coyoacán.

Véala y dele usted su propia interpretación.

