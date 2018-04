Muchas y muy variadas adaptaciones me ha tocado ver en el teatro. Obras basadas en novelas, películas, canciones, poemas, biografías, temas periodísticos, la realidad misma. Sin embargo, que yo recuerde, hasta hoy no me había tocado un montaje escénico basado en una obra pictórica.

Aquí empieza precisamente la singularidad de Ofelia o la invención de la belleza, que cada domingo se presenta en el teatro La capilla, otrora propiedad de Salvador Novo.

La obra tiene como eje central la relación que vivieron dos artistas ingleses del siglo XIX, y que confluyeron precisamente en la creación de este famoso cuadro: el pintor John Everett Millais y la enigmática Elizabeth Siddal, modelo, poetisa y pintora de la época victoriana.

Escrita y dirigida por Álvaro Cerviño, este montaje nos permite husmear en el momento mismo de la creación. Acercarnos a él de manera vouyerista y ver, sentir, vibrar con las actitudes, sentimientos, pensamientos, miedos… tanto del artista como de la modelo.

En palabras de su autor y director: “La obra revisa la situación anímica y afectiva de sus personajes desde varios puntos de vista, tales como la admiración de la belleza, la cosificación de la mujer, la muerte del piropo y la reivindicación de Ofelia como heroína feminista”.

A lo que hay que agregar las muy interesantes, amplias y consistentes disertaciones estéticas, considerando que Millais fue, junto con Rossetti y Hunt, fundador de la Hermandad prerrafaelita.

Un diálogo bien construido y una dirección de escena muy atinada, permiten tales teorizaciones sin ser aburridas: incluso posibilitan la reflexión del público, que se siente como los dos personajes que en las escenas de actualidad, están admirando el cuadro que hoy la galería Tate, de Londres.

Ofelia o la invención de la belleza cuenta una historia y al mismo tiempo reflexiona sobre ella. Se habla del cine dentro del cine, y teatro dentro del teatro… ¿qué vemos aquí?: ¿arte dentro del arte.

Muy interesante la reflexión de este autor dramático sobre el quehacer del autor pictórico.

Nada fácil el trabajo que deben desempeñar los actores, quienes a un mismo tiempo son narradores, críticos, observadores, y, por supuesto, protagonistas de lo que se está contando.

Un aplauso para Darling Lucas y Carlos Herrera, quienes protoganizan este montaje que se presenta los domingos de abril y mayo en Madrid 13, en Coyoacán.

hugohernandez@mejorteatro.com