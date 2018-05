Aunque muchos lo intentan, la experiencia dice que son pocos los actores que pueden dar con éxito el salto a la dirección escénica; sin embargo, esa misma señora, la experiencia, también afirma que es muy conveniente para un buen director haber sido antes actor, pues le da herramientas que jamás se conseguirán solo con la teoría.

Menciono esto porque Adrián Ladrón, sin duda uno de los mejores actores jóvenes de nuestro país (no se pierdan la película La cuarta compañía, aún en cartelera, y lo comprobarán a plenitud) ha logrado dar con gran solidez el paso al complejo mundo de la dirección escénica, e incluso de la dramaturgia, y por si fuera poco hasta la composición musical.

Descubrí a Adrián como actor en la obra Crack, y su trabajo me gustó mucho; después también brilló en Eduardo II, No tenemos no pagamos, en la que aventuró como director una lectura muy ágil y atinada del texto de Dario Fo; y más recientemente en Antígona y en Romeo y Julieta; amén de sus actuaciones en cine (Güeros, Rencor…), y series (Diablo Guardián).

Con poquitos más de 30 años, la experiencia artística de Adrián es vasta y se nota en El canto a la rebelión, un musical de títeres para levantar las antenas, en el que es director, dramaturgo y compositor.

El canto de la rebelión es una pequeña-gran fábula en la que un grupo de insectos tiene que luchar contra la tiranía de unos cuantos, para defender su hábitat.

Se trata de un montaje maravilloso, lleno de arte, no solo en los textos, canciones y música, sino en los maravillosos vestuarios, en los títeres (los cuidadísimos pequeños y los impresionantemente grandes), en la escenografía, en la iluminación…

Bravo a la compañía Tercer Teatro que con este su tercer montaje, muestran lo aprendido a lo largo de estos años de práctica escénica, y comprueban que la originalidad, cuidado y talento que elogié hace un lustro en su montaje de No tenemos no pagamos, no fueron casualidad.

Ovación para los creativos: Sergio Solís, Leonardo Soqui, Juan José Rodríguez, Gabriel Zapata, Ana J. Bellido, Samuel Canales y Felix Arroyo. Excelente trabajo en cada una de sus áreas.

Y por supuesto bravos para el talentoso elenco: Alicia González, Tamara Vallarta, Meraqui Pradis, Salvador Jiménez, Leonardo Zamudio, Francia Castañeda, Yanet Miranda, Luis Eduardo Yee, Roam León, Miguel Jiménez y Juan José Rodríguez.

El canto de la rebelión, teatro que alimenta el espíritu de niños y adultos, sábados y domingos 13 horas, teatro El galeón.

